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Пакистанец занимался незаконной миграцией своих сограждан в Кыргызстан

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- Виктория Гунгер
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Сотрудниками МВД КР выявлен факт организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает ведомство.

Установлено, что гражданин Исламской Республики Пакистан путем оформления соответствующих документов в государственных органах пригласил граждан Пакистана на территорию республики для осуществления трудовой деятельности.

- Однако, по их приезду в КР, расторг их трудовые договора, но в соответствии с нормами Закона КР "О внешней миграции" не аннулировал их визы и разрешения на работу. Тем самым были оказаны услуги для незаконного перемещения граждан Пакистана по территории КР. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 122 Организация незаконной миграции КОП КР, по которому предъявлено уведомление гражданину ИРП К.Э, - говорится в сообщении.

На данный момент собранные материалы направлены в суд, добавили в МВД.


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URL: https://www.vb.kg/393518
Теги:
МВД, миграция, Пакистан, трудовая миграция, Кыргызстан
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Комментарии
Урри
26.10.2020, 14:57

Да таких нелегалов полно, особенно с Пакистана, в последнее время очень развелось их. Наша милиция, участковые ежемесячно берут с них дань и закрывают глаза на незаконное нахождение в стране. Они находятся у них на личном учете. 

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Артур
26.10.2020, 15:22

Если ГКНБ проведет тщательное расследование по этому делу, то уверен, выявит коррупционную схему по незаконной миграции.

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