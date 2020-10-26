Пакистанец занимался незаконной миграцией своих сограждан в Кыргызстан

Сотрудниками МВД КР выявлен факт организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает ведомство.

Установлено, что гражданин Исламской Республики Пакистан путем оформления соответствующих документов в государственных органах пригласил граждан Пакистана на территорию республики для осуществления трудовой деятельности.

- Однако, по их приезду в КР, расторг их трудовые договора, но в соответствии с нормами Закона КР "О внешней миграции" не аннулировал их визы и разрешения на работу. Тем самым были оказаны услуги для незаконного перемещения граждан Пакистана по территории КР. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 122 Организация незаконной миграции КОП КР, по которому предъявлено уведомление гражданину ИРП К.Э, - говорится в сообщении.

На данный момент собранные материалы направлены в суд, добавили в МВД.