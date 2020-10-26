Пакистанец занимался незаконной миграцией своих сограждан в Кыргызстан

Да таких нелегалов полно, особенно с Пакистана, в последнее время очень развелось их. Наша милиция, участковые ежемесячно берут с них дань и закрывают глаза на незаконное нахождение в стране. Они находятся у них на личном учете.
Сотрудниками МВД КР выявлен факт организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает ведомство.
Установлено, что гражданин Исламской Республики Пакистан путем оформления соответствующих документов в государственных органах пригласил граждан Пакистана на территорию республики для осуществления трудовой деятельности.
- Однако, по их приезду в КР, расторг их трудовые договора, но в соответствии с нормами Закона КР "О внешней миграции" не аннулировал их визы и разрешения на работу. Тем самым были оказаны услуги для незаконного перемещения граждан Пакистана по территории КР. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 122 Организация незаконной миграции КОП КР, по которому предъявлено уведомление гражданину ИРП К.Э, - говорится в сообщении.
На данный момент собранные материалы направлены в суд, добавили в МВД.