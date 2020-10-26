Фильм из Кыргызстана получил две награды на российском "Киношоке"

Сразу двух наград удостоилась картина кыргызского режиссера Артыкпая Суюндукова "Шамбала" на XXIX Открытом кинофестивале "Киношок". Он проходил с 17 по 23 октября, по сложившейся традиции - в город Анапа.

Программ "Киношока-2020" предусматривала пять конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов. Лента "Шамбала", снятая по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход", завоевала приз, как сообщили в оргкомитете фестиваля, в конкурсе полнометражного кино - за лучшую музыку. А специального диплома жюри был удостоен АртурАманалиев "за воплощение художественного образа"- за роль мальчика.

Фестиваль "Киношок", проводимый с 1992 года, был учрежден с целью "объединить кинематографистов бывших союзных республик, не допустить разрыва культурных связей между государствами СНГ". Ежегодно организуется в Анапе, обычно - в начале сентября, но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса сроки были смещены. Также серьезные коррективы пришлось внести в формат его проведения. Были отменены все массовые мероприятия "Кино на площади", открытые показы в кинотеатрах, традиционные красные дорожки, встречи актеров со зрителями. Просмотры кинокартин конкурсным жюри осуществлялись со строгим соблюдением мер профилактики – дезинфекцией, безопасной рассадкой в зале, наличием масок. Жюри оценивало более шестидесяти картин в пяти конкурсах – работы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Зрители смотрели часть фильмов в онлайн-трансляциях.

Лауреатами "Киношока" уже не раз становились работы кыргызских кинорежисеров. В рамках "Киношока-2020" одновременно cостоялась российская премьера этого фильма. А мировая премьера прошла на Шанхайском кинофестивале в июле 2020 года.