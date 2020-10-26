Вторая четверть начнется на дистанционке. Когда дети вернутся за парты?

Вероятнее всего вторая четверть в школах начнется в формате дистанционного обучения. Вопрос возвращения к традиционному формату обучения сегодня, 26 октября, прокомментировал в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Во время вспышки заболеваемости, я считаю, что правильнее продолжать обучение в режиме онлайн. Сейчас ежедневно регистрируется 500-600 новых случаев коронавирусной инфекции, - сказал министр.

Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что это его личное мнение. Вопрос работы учебных заведений будет решаться совместно с другими государственными ведомствами.

Напомним, учащиеся всех уровней с весны 2020 года проходят обучение в дистанционном формате. Это связано с эпидемией коронавируса в Кыргызстане.