Погода
$ 80.42 - 80.75
€ 94.65 - 96.05

В Петербурге таксиста из Кыргызстана насмерть забили битой

300  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Санкт-Петербурге сегодня ночью, 26 октября, задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в убийстве таксиста из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МВД по городу и области.

О преступлении в полицию сообщили случайные свидетели. Они рассказали, что на Новочеркасском проспекте на парковке возле ресторана мужчина избил битой другого человека. Затем он открыл багажник автомобиля "Хёндэ" с логотипом таксопарка, положил что-то. После чего сам сел за руль и скрылся. Вместе с ним была женщина.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли указанный автомобиль. За рулем находился 31-летний мужчина, с ним была 35-летняя женщина. Оба были в неадекватном состоянии, сообщают СМИ.

В багажнике иномарки полицейские нашли водителя. К этому моменту он уже был мертв. По документам, убитым оказался 35-летний гражданин Кыргызстана. В России он работал таксистом.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393529
Теги:
Россия, убийство, Кыргызстан, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  