В Петербурге таксиста из Кыргызстана насмерть забили битой

В Санкт-Петербурге сегодня ночью, 26 октября, задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в убийстве таксиста из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МВД по городу и области.

О преступлении в полицию сообщили случайные свидетели. Они рассказали, что на Новочеркасском проспекте на парковке возле ресторана мужчина избил битой другого человека. Затем он открыл багажник автомобиля "Хёндэ" с логотипом таксопарка, положил что-то. После чего сам сел за руль и скрылся. Вместе с ним была женщина.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли указанный автомобиль. За рулем находился 31-летний мужчина, с ним была 35-летняя женщина. Оба были в неадекватном состоянии, сообщают СМИ.

В багажнике иномарки полицейские нашли водителя. К этому моменту он уже был мертв. По документам, убитым оказался 35-летний гражданин Кыргызстана. В России он работал таксистом.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.