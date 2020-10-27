ГСБЭП: Должностные лица создали схему в целях незаконного получения дохода

Выявлена коррупционная схема, в которую вовлечены должностные лица Социального фонда и Государственной налоговой службы Кыргызской Республики действиями. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 9 млрд сомов.

"Установлено, что указанные должностные лица, обладая властными полномочиями, создали противоправную устойчивую связь в целях незаконного получения материальных благ, а также предоставления таковых благ и преимуществ отдельной золотодобывающей компании (ЗАО "КГ.К."), создающей угрозу интересам общества и государства, в результате которой в бюджет государства со стороны указанной компании не поступили дополнительно начисленные налоговые платежи и страховые взносы", - говорится в сообщении Финпола.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотрено статьей 319 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие.