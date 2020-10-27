Жапаров утвердил Балбака Тулобаев и.о. мэра Бишкека

Исполняющим обязанности мэра города Бишкек назначен Тулобаев Балбак Зарлыкович. Распоряжение о назначении подписал и.о. президента, премьер-министр КР Садыр Жапаров в соответствии с Законом КР "О статусе столицы", сообщили в муниципалитете.

Тулобаев будет и.о. градоначальника до проведения выборов нового состава Бишкекского городского Кенеша (БГК) и избрания нового мэра в апреле 2021 года.

Сегодня и.о. мэра представили коллективу муниципалитета руководитель аппарата правительства КР – министр КР Бактыбек Аманбаев, председатель БГК Ж. Абиров.

Напомним, что ранее Балбак Тулобаев занимал позицию руководителя аппарата столичного муниципалитета, летом 2020 года он был освобожден от должности, в связи с назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.