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Жапаров утвердил Балбака Тулобаев и.о. мэра Бишкека

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- Виктория Гунгер
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Исполняющим обязанности мэра города Бишкек назначен Тулобаев Балбак Зарлыкович. Распоряжение о назначении подписал и.о. президента, премьер-министр КР Садыр Жапаров в соответствии с Законом КР "О статусе столицы", сообщили в муниципалитете.

Тулобаев будет и.о. градоначальника до проведения выборов нового состава Бишкекского городского Кенеша (БГК) и избрания нового мэра в апреле 2021 года.

Сегодня и.о. мэра представили коллективу муниципалитета руководитель аппарата правительства КР – министр КР Бактыбек Аманбаев, председатель БГК Ж. Абиров.

Напомним, что ранее Балбак Тулобаев занимал позицию руководителя аппарата столичного муниципалитета, летом 2020 года он был освобожден от должности, в связи с назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/393543
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