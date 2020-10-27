В ЕАЭС усилят помощь бизнесменам стран-партнеров

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла ряд решений, направленных на дальнейшее содействие бизнеса в странах-партнерах. Речь идет, в том числе, о развитии института предварительного информирования о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС – в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию.

"Изменения в составе предварительной информации позволят исключить избыточность сведений при представлении ее в целях санитарно-эпидемиологического контроля. И - автоматизировать обработку такой информации, используемой в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки, представляемой при ввозе товаров в ЕАЭС автомобильным, железнодорожным и воздушными видами транспорта", - говорит член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов (Кыргызстан).

"Кроме того, - продолжает он, - теперь предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу в Союз воздушным видом транспорта, будет благодаря уникальному идентификатору товаров и транспортных средств обрабатываться автоматически. Также станут представляться преференции при осуществлении таможенного контроля, предусмотренные международными соглашениями Российской Федерации с третьими странами".

Эти решения ЕЭК вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Также ЕАЭС предложил свою площадку для развития бизнеса в масштабах всей Евразии. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Он отметил важность обеспечения сближения экономик Евразии в сфере инфраструктуры, цифровизации и стандартов. "Необходима совместимость ответов на глобальные вызовы, такие, как сфера здравоохранения или климатическая повестка", – заявил министр. И подчеркнул, что эти вопросы имеют для ЕАЭС жизненно важное значение, так как крупнейшими партнерами объединения являются Евросоюз и Китай.

Андрей Слепнев напомнил, что ЕЭК уже занимается данными вопросами. В частности, 26-27 октября проходит видеофорум "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь", на котором актуальная проблематика обсуждается с участием представителей органов государственной власти, экспертов и бизнеса стран ЕАЭС и КНР.

"В проекте нашей стратегии, – развитие экономических связей, сопряженности экономик и совместные усилия, которые будут способствовать переходу к новому технологическому укладу в условиях конкуренции решений и активного сотрудничества", – озвучил приоритеты министр.