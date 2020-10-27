Райкуль Жапарова Асрандиеву: Похоже, вы не знаете банковских законов

Сестра и.о. президента Садыра Жапарова Райкуль Жапарова посоветовала экс-вице-премьер-министру Эркину Асарандиеву изучить банковские законы. Свое мнение она высказала на своей странице в соцсети.

По ее словам, не стоит обвинять человека, не имея фактов

"До сегодняшнего дня я про Вас знать не знала, но после вчерашней информации, которую Вы опубликовали обо мне, я решила просмотреть кто Вы, кем и где работали. С 2008 по 2016 годы Вы работали в банковской системе, несмотря на то, что у Вас есть большой опыт, похоже Вы всё еще не знаете банковских законов. Я по-прежнему являюсь акционером банка Иссык-Куль. Я как акционер банка требую от Вас отчета. Что Вы сделали, став консерватором банка в 2013 году? Сколько Вы заработали? Сколько Вы потратили на деловые поездки? А если спрашивать конкретнее, сколько средств акционеров Вы истратили?

Теперь, Вы говорите, что Джапарова Райкуль совместно с Максимом Бакиевым и его близкими проводила незаконные операции. Разрешите уточнить, какие незаконные операции я совершила? Когда и с кем? Прошу уточнить, основываясь на документы. Вы ведь не человек с улицы, до этого занимали должность вице-премьер-министра, поэтому голословно обвинять не стоит. К моему большому удивлению, почему Вы не говорили об этом будучи консерватором в 2013 году? Решили сказать 7 лет спустя?

Более того, Вы утверждаете, что Садыр Жапаров был в курсе незаконных операций в банке. На каком основании Садыр Жапаров должен был это знать? Все банковские операции - это клиентская тайна, которая никому кроме клиента банка не доступна. Банк не принадлежит ни Садыру Жапарову, ни Райкуль Жапаровой. У Вас 8-летний опыт работы в банковской системе, но, ещё раз повторюсь похоже, Вы не знаете банковских законов. Думаю, Вам будет полезно запомнить хотя бы эти правила, они могут быть полезны Вам в будущем, изучите внимательно "банковскую тайну".

Вам, для справедливости, нужно было хотя бы добавить насколько быстро вырос банк за 3 года моего правления. В августе 2007 года я была избрана Председателем Правления акционерами банка, и проработала до апреля 2010 года. Думаю, Вы не сможете отрицать, если изучали дела банка внимательно, что до меня банк работал без прибыли. По итогам 2009 года доход банка составил 135 миллионов сом; были увеличены вклады с двухсот тысяч сом до 1 миллиарда сом; уставной капитал был увеличен с 60 миллионов сом до 271 миллионов сом; банк вошел в топ-10 банков, поднявшись с последнего 22 места; были выплачены налоги на миллионы сом. Но к сожалению, из-за консерваторов, вроде Вас, банк обанкротился", - написала Жапарова.

Отметим, ранее бывший вице-премьер-министр Эркин Асрандиев объяснил, почему отказался работать в команде Садыра Жапарова.

"В 2013 году я работал консерватором "Иссыккуль Инвест Банка" и видел документы, касающиеся незаконных операций этого банка, совершенных в предыдущие годы в связке с "Азия Универсал Банком", "Манас Банком" и др. Я имею основания полагать, что эти операции связаны с Максимом Бакиевым и его приближенными.

Эти операции проводились при руководстве Райкуль Жапаровой. Банк практически был в ее руках. Я думаю, что Садыр Жапаров не мог не знать этого", - написал он.