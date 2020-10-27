Россия станет платить пенсии трудовым мигрантам

Госдума РФ ратифицировала соглашение, предусматривающее пенсионное обеспечение трудовых мигрантов в ЕАЭС. И будет, согласно этому документу, выплачивать пенсии мигрантам из государств Евразийского экономического союза за наработанный в России стаж.

Соглашение, о котором идет речь, было подписано в Санкт-Петербурге 20 декабря прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Работа над его проектом проводилась Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-партнерами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией - с 2014 года. Предусмотрено, что после вступления соглашения в силу трудящиеся ЕАЭС смогут получать пенсию за периоды работы не только у себя на родине, но и в других государствах Союза. Каждое из них будет платить пенсию по своему законодательству и устанавливать перечень необходимых для этого документов.

До сих пор, отмечают в ЕЭК, из-за различий в пенсионных системах пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех странах ЕАЭС(например, в Казахстане и Кыргызстане). Там же, где такая практика существовала (в России, Беларуси), трудящиеся при возвращении на родину не могли их реализовать.

По словам замглавы Минтруда РФ Андрея Пудова, в соответствии с новыми правилами пенсии будут назначаться и выплачиваться государствами Союза, на территории которых приобретался пенсионный стаж. И - формироваться на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства, где работали мигранты.

Соглашение вступит в силу только после его ратификации всеми странами ЕАЭС. В Армении, Беларуси, Кыргызстане и России она уже завершена, в Казахстане это планируется сделать до конца декабря.

Согласно документу, под действие соглашения в России подпадают страховая пенсия по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, фиксированная выплата к страховой пенсии, накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений. По оценке правительства РФ, реализация новой совместной инициативы не потребует дополнительных бюджетных средств - она будет осуществляться в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда России.