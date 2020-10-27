Новиков, Исаев или никто. Кто будет исполнять обязанности президента?

Накануне стало известно, что премьер-министр Садыр Жапаров намерен отказаться от исполнения обязанностей президента, чтобы принять участия в выборах главы государства. Кто в этом случае будет исполнять обязанности президента рассказал VB.KG доктор юридических наук Канатбек Азиз.

- Я пришел к мнению, что и.о. президента может участвовать в президентских выборах, если перестанет исполнять обязанности президента. Первое мое мнение было, что после этого место президента останется вакантным до избрания нового президента. Но, появилось еще мнение - исполнять обязанности президента сможет и.о. премьер-министра. Этот вариант предусмотрен в Конституции, но скорее всего авторы закладывали в эту статью иной законодательный смысл. Вероятно думали о том, что правительство уйдет в отставку, - считает Канатбек Азиз.

При этом, он уверен, что спикер парламента уже не может претендовать на и.о. Президента.

- Является ошибочным мнение, что раз Садыр Жапаров откажется от исполнения обязанности президента в связи с участием в президентских выборах, то полномочия опять перейдут спикеру. Нет, такого не будет. Спикер уже официально отказался временно возлагать на себя эти обязанности. Ну, что его теперь уговаривать? Такого не бывает. Есть конституционный порядок - сначала полномочия переходят спикеру парламента, потом премьер-министру. Здесь важно отметить, что законодательство не прописывает, что будет если премьер-министр принимает участие в этих выборах, - продолжил эксперт.

Есть еще одно мнение с точки зрения науки, что и.о. Президента станет первый вице-премьер-министр.

- Я придерживался мнения, что пост президента не должен оставаться вакантным. Поэтому полномочия могут перейти первому вице-премьер-министру или тому, кто будет исполнять обязанности премьер-министра, - заключил Канатбек Азиз.

Отметим, в настоящее время первым вице-премьер-министром является Артем Новиков и именно он может временно исполнять обязанности президента после Садыра Жапарова. Кроме того, эти полномочия могут перейти спикеру Канату Исаеву, но это будет неправильно, так как он уже отказался от полномочий.