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Бакетаев: Со строительных компаний от ремонта Белого дома просят откаты

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- Бакыт Басарбек
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Строительным компаниям предлагают отремонтировать здание Жогорку Кенеша за определенную мзду. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, эту информацию необходимо донести до и.о. президента Садыру Жапарову.

- Ко мне обратились знакомые из строительных компаний, которые говорят, что им звонили из Белого дома и предлагают взять ремонт на себя. При этом в открытую просят откат в размере 10 процентов. В этой связи мне интересно, для чего люди делали революцию, если все возвращается на круги своя, если старые коррупционные схемы начинают снова работать? Думаю, и.о. президента Садыру Жапарову следует обратить на этот факт внимание, – сказал Бакетаев.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт здания Жогорку Кенеша требуется 450 млн сомов. Позже и.о. президента Садыр Жапаров опроверг эту информацию, заявив, что нужно всего лишь 10 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/393553
Теги:
коррупция, ремонт, строительство, Жогорку Кенеш
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