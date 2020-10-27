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"Чехарда и хаос во власти вреден для имиджа государства"

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- Виктория Гунгер
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Происходящая чехарда и хаос во власти крайне вреден для государства. Просто новая власть не совсем опытна в плане кадровых назначений. К тому же, пришла эта команда неожиданно и поэтому не имеет кадровых резервов. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

Он отметил, что проблемы создают и существующие группы влияния, что хорошо видно на примере столичного муниципалитета.

- Это естественный процесс стабилизации. После подобных переворотов такое характерно. Тем более, команда молодая, формируется в процессе событий. Но это однозначно вредно для страны в пик экономического кризиса. Желательно такие политические кульбиты остановить и перейти к устойчивой конструкции, а не менять постоянно фигуры. Ведь властная лихорадка негативно сказывается на всех сферах государства, - подчеркнул Марс Сариев.

Политолог добавил, что мировое сообщество также наблюдает за происходящим в Кыргызстане. В том числе, международные финансовые институты – доноры страны.

- Они выжидают и пока не признают нынешнюю власть. Возможно, это изменится после официально избранной власти в КР, - заключил Марс Сариев.

Напомним, уже пару недель в КР не могут определиться с кадровыми назначениями. Несколько раз сменился мэр Бишкека и глава Совбеза. Систематически ротации происходят и среди чиновников.


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URL: https://www.vb.kg/393555
Теги:
мэрия, назначение, правительство, безопасность
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