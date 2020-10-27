Глава Минкультуры поручил вернуть пропавшие картины из Белого дома

Министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков в ходе посещения музея искусств имени Гапара Айтиева дал указание вернуть пропавшие картины из Белого дома. Об этом сообщает издание maralfm.kg.

Также он поручил восстановить поврежденные картины.

Напомним, 20 картин из фонда музея находились в здании Жогорку Кенеша на временном хранении, из которых 8 пропали во время октябрьских событий. 4 картинам необходима реставрация.

Автором 2 картин из украденных является известный актер Суймонкул Чокморов.