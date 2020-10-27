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Торохан Жунусбеков: Поддерживаю выросшего в селе Балбака Тулобаева

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- Бакыт Басарбек
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Несостоявшийся кандидат на и. о. мэра Бишкека Торохан Жунусбеков заявил о своей поддержке Балбаку Тулобаеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Поддерживаю выросшего в селе Балбака Тулобаева, если он станет мэром. Я не ставил себе цель стать мэром, а всего лишь выступал против коррупции", - написал он.

Также Жунусбеков заявил СМИ, что лично встречался с и.о. мэра Бишкека Балбаком Тулобаевым.

По его словам, при встрече Тулобаев подтвердил ему, что не является человеком Суракматова или Тулеева. Он также пообещал ему, что уберет коррумпированных сотрудников из мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/393559
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, мэр, Балбак Тулобаев, скандал
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