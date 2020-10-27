Торохан Жунусбеков: Поддерживаю выросшего в селе Балбака Тулобаева

Несостоявшийся кандидат на и. о. мэра Бишкека Торохан Жунусбеков заявил о своей поддержке Балбаку Тулобаеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Поддерживаю выросшего в селе Балбака Тулобаева, если он станет мэром. Я не ставил себе цель стать мэром, а всего лишь выступал против коррупции", - написал он.

Также Жунусбеков заявил СМИ, что лично встречался с и.о. мэра Бишкека Балбаком Тулобаевым.

По его словам, при встрече Тулобаев подтвердил ему, что не является человеком Суракматова или Тулеева. Он также пообещал ему, что уберет коррумпированных сотрудников из мэрии.