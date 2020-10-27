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Страны ЕАЭС стремятся восстановить транспортное сообщение

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- Евгений Денисенко
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Сформировать предложения по возобновлению пассажирского сообщения между странами Евразийского экономического союза – такая задача поставлена в числе приоритетных Евразийской экономической комиссией. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Условия и документы для пересечения границ должны быть согласованы санитарно-эпидемиологическими и транспортными службами стран ЕАЭС. А их уполномоченным органам в сфере транспорта предстоит с учетом рекомендаций данных служб должны издать акты, распоряжения о приостановлении, ограничении или возобновлении транспортного сообщения. И - о необходимости соблюдения ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер. В комплексе эти меры могут способствовать полноформатному возобновлению транспортного сообщения,- подчеркнула Малкина.

Подготовить перечень необходимых предложений и представить их Совету ЕЭК планируется, по словам помощника председателя коллегии ЕЭК, до конца текущего года.

Кроме того, сообщила Ия Малкина, в настоящее время обсуждается инициатива Евразийского банка развития о том, чтобы учитывать у пассажиров отрицательные (не более чем трехдневной давности) результаты ПЦР-тестов на коронавирус, проведенных в одной из доверенных лабораторий государств - членов ЕАЭС. Перечень таких лабораторий, порядок обеспечения конфиденциальности личных данных пассажира должны обеспечиваться цифровыми решениями. В частности, планируется создать мобильное приложение, с помощью которого пользователь сможет планировать свою поездку, найти ближайшую лабораторию для прохождения теста на COVID-19, а при необходимости предъявить результаты теста в виде QR-кода.

Возможности возобновления пассажирских перевозок различными видами транспорта в ЕАЭС были рассмотрены на днях и членами Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК. Темой их заседания, прошедшего в видеоформате, стала также реализация Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики в Союзе.

В заседании от уполномоченных органов стран ЕАЭС приняли участие заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович, статс-секретарь, заместитель министра транспорта и дорог Кыргызстана Эрмек Мамыркалиев, заместитель министра транспорта России Алексей Семенов и заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного Казахстана Жанибек Тайжанов.

Члены комитета подтвердили необходимость обеспечение пассажироперевозок только после принятия решений санитарно-эпидемиологическими службами государств Союза. И - определения ими критериев, при которых пассажирские сообщения различными видами транспорта могут быть восстановлены в условиях пандемии.

До конца текущего года предстоит подготовить отчет о реализации "дорожных карт" в области транспортной политики за 2018-2020 годы и представить его на рассмотрение Коллегии, Совета ЕЭК, а затем Межправительственного совета – одновременно с проектом новой "дорожной карты" на предстоящий трехлетний период.


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URL: https://www.vb.kg/393561
Теги:
дороги, ЕАЭС, Кыргызстан
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