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Будь на связи за границей с новой услугой "WhatsApp в роуминге" от MegaCom

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Компания MegaCom рада сообщить о вводе новой услуги "WhatsApp в роуминге", которая позволит абонентам, находящимся за пределами Кыргызской Республики, свободно пользоваться популярным мессенджером, всегда оставаясь онлайн, и не тратить время на поиск сети Wi-Fi.

При подключении пакета "WhatsApp в роуминге" индивидуальному предоплатному абоненту, находящемуся в гостевой сети (2G/3G/4G), предоставляется объем интернет-трафика* для использования приложения WhatsApp на сниженной скорости. При этом доступ абонента к другим интернет-ресурсам будет закрыт, соответственно, подключенный пакет не будет израсходован на другие приложения и сайты. Объем трафика зависит от стоимости подключаемого пакета.

Как подключить услугу?

Важно! Несмотря на то, что пакет "WhatsApp в роуминге" может быть заранее подключен в домашней сети, фактически он начнет работать только в гостевой сети.

Список доступных гостевых сетей:

Подробнее с условиями подключения услуги можно ознакомиться на официальном сайте MegaCom.

*Шаг округления по интернет-пакетам – 50 Кб. Округление производится в сторону увеличения после окончания каждой сессии.


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URL: https://www.vb.kg/393565
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#MegaCom
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