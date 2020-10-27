Погода
$ 80.91 - 81.31
€ 94.65 - 96.05

Улукбек Кочкоров отправлен в отставку с поста министра соцразвития

171  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Улукбек Кочкоров освобожден от должности министра труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ согласно которому в соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" принята отставка Кочкорова Улукбека Тойчубаевича и он освобожден от занимаемой должности министра труда и социального развития Кыргызской Республики согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении аппарата президента.

Напомним, Улукбек Кочкоров назначен на пост министра труда и социального развития в октябре 2018 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393569
Теги:
отставка, правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Улукбек Кочкоров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  