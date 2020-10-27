Улукбек Кочкоров отправлен в отставку с поста министра соцразвития

Улукбек Кочкоров освобожден от должности министра труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ согласно которому в соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" принята отставка Кочкорова Улукбека Тойчубаевича и он освобожден от занимаемой должности министра труда и социального развития Кыргызской Республики согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении аппарата президента.

Напомним, Улукбек Кочкоров назначен на пост министра труда и социального развития в октябре 2018 года.