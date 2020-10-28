Оперативная обстановка в КР под контролем правоохранительных органов

По республике за сутки 27 октября 2020 года зарегистрировано в ЕРПП 174 – преступлений и 156 – проступков, сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняется, для тщательного расследования преступлений и проступков проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.

- Сотрудники органов внутренних дел совместно с другими правоохранительными органами продолжают системную работу по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений. Кроме этого, они совместно с представителями местного самоуправления и ДНД проводят профилактические мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка. Оперативная обстановка в стране остается под контролем правоохранительных органов, - подчеркнули в пресс-службе МВД КР.