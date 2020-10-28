Водитель нарушал ПДД в прямом эфире в Инстаграм. Его поймали (видео)

Сотрудники управления патрульной службы милиции задержали водителя, который нарушил несколько правил ПДД. Езду по встречке и другие нарушения фиксировал сам молодой человек в прямом эфире Инстаграм.

"В последние время становится много нарушителей, которые превышали скорость, нарушали правила безопасности дорожного движения и публиковали на интернет-сайтах. Один из них, водитель автомашины Mercedes-Benz, неоднократно нарушал правила дорожного движения, как показано на видео. Сотрудники УПСМ установили личность водителя им оказался У.М., 1996 года рождения, при задержании составлено данному водителю несколько протоколов согласно Кодексу о нарушениях КР. Наложен штраф в размере 16 000 сомов. Также с водителем проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных фактов. УПСМ по г. Бишкек призывает водителей соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении патрульной милиции.