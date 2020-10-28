Эльвира Сурабалдиева станет вице-премьером, Аида Исмаилова - минсоцразвития

Сегодня, 28 октября, профильный комитет Жогорку Кенеша рассмотрел кандидатуры новых членов правительства. Информацию VB.KG подтвердили в ЖК.

Так, Аида Исмаилова, чью отставку с поста вице-премьер-министра накануне принял и.о. Президента Садыр Жапаров, может занять пост министра труда и социального развития.

Освободившуюся должность вице-премьер-министра по социальным вопросам получит экс-депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева. Вчера она отказалась от депутатского мандата.

По итогам заседания комитет ЖК по конституционным вопросам одобрил обе кандидатуры.