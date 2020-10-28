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Осталось 23 дня. Понесет ли ответственность Минтранс за ноутбуки по $900?

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- Бакыт Басарбек
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До конца экономической амнистии, объявленной и.о. президента Садыром Жапаровым, осталось около 23 дней. В этой связи редакция VB.KG решила напомнить о нашумевших в прошлом скандалах с участием госорганов и чиновников.

Сегодня мы решили вспомнить историю с ноутбуками, когда в 2015 году Министерство транспорта и коммуникаций КР закупило их по завышенной цене.

Напомним, в ноябре 2015 года депутат ЖК Жоомарт Сапарбаев поинтересовался у представителей Минтранса, как ведомство могло купить ноутбуки за 900 долларов, если их рыночная стоимость не превышает 300 долларов.

"А у вас в отчете ноутбуки со старыми параметрами закуплены по 900 долларов, даже школьный ученик, увидев это, рассмеется. Кто проводил тендер, кто его выиграл?" - заявил тогда народный избранник.

Позже по поводу закупки Минтрансом планшетов почти на полмиллиона долларов возбудили уголовное дело, и даже началось расследование. Однако результаты этого дела до сих пор неизвестны.

Отметим, в 2015 году Минтранс возглавлял Аргынбек Малабаев.


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URL: https://www.vb.kg/393581
Теги:
Аргынбек Малабаев, Садыр Жапаров, коррупция, Министерство транспорта и дорог, скандал
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