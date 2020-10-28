Коррупция при наборе в патрульную милицию. Задержан замглавы ГУОБДД

По подозрению в получении денежных вознограждений при наборе сотрудников в патрульную службу милиции задержан заместитель главы ГУОБДД Нур Сатыбалдиев. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной служба ГКНБ.

"Установлено, что задержанный систематически получал денежные средства от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в УПСМ МВД КР и действующих сотрудников за продвижение по службе", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

Задержание проведено 27 октября.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 325 (Получение взятки) Уголовного кодекса КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к коррупционным проявлениям в системе МВД КР.