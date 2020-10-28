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Работники "Бишкектеплоэнерго" и "Бишкексвета" просят вернуть вице-мэров

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- Александр Тузов
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Работники "Бишкектеплоэнерго" и "Бишкексвета" выступили в защиту уволенных вице-мэров Алимбека Абдылдаева и Виктории Мозгачевой. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

Работник этих подразделений ЖКХ обратились к премьер-министру Садыру Жапарову и к и. о. мэра Балбаку Тулобаеву.

Приводим текст обращения полностью:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемый Балбак Зарлыкович!

Мы, рабочий коллектив Коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго", Муниципального предприятия "Бишкексвет" считаем своим долгом высказаться в поддержку и защиту наших руководителей и убедительно просим Вас отозвать решения о снятии с должностей вице-мэра города Бишкек по жилищно-коммунальному хозяйству Абдылдаева Алимбек Анарбековича и вице-мэра города Бишкек по социальным вопросам Мозгачеву Викторию Андреевну.

Так, оба вице-мэра имеют хорошие отзывы, как у прежнего коллектива, так и в ныне действующих. Эти руководители успешно выполняли свои обязанности в трудные и нелегкие периоды жизнедеятельности города, хорошо исполняли свои обязательства в трудовой деятельности. В течение всего времени работы не получали нареканий и недовольств от жителей столицы.

Мы знаем их как профессионалов своего дела и надежных товарищей, их уровень квалификации и умений полностью соответствует занимаемым должностям. Мы уверены, что работая на прежних должностях, они внесут не малый вклад в развитие и улучшение качества жизни города.

Так, за время трудовой деятельности Абдылдаева Алимбек Анарбековича были проведены реконструкции котельных с установкой котлов с высоким КПД, что повысило качество подачи тепловой энергии абонентам, установлены солнечные коллектора на трех котельных, в результате которых значительно уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города. Произведены реконструкции административных зданий и производственных участков, что улучшило условия труда и придало презентабельный вид нашим рабочим местам.

Мозгачева Виктория Андреевна на посту вице-мэра города Бишкек, в условиях пандемии принимала активное участие в создании и развитии дневных стационаров, где заразившиеся жители столицы могли получать первую необходимую помощь в излечении, в дни нехватки лекарств и средств индивидуальной защиты, оперативно принимала решения по исключению дефицита. Принимала активное участие в жизни-деятельности города и ее социальных подразделениях.

В связи с вышеизложенным, коллективы предприятий "Бишкектеплоэнерго" и "Бишкексвет" просят Вас пересмотреть решение об их освобождении от занимаемых должностей и восстановить их в прежних должностях.

Мы полагаем, опыт и знания, которыми они обладают, помогут Вам и всему городу в решении острых и проблемных вопросов возникающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства при сложившейся нестабильной экономической ситуации и обостряющейся пандемией КОВИД.

Коллективы наших предприятий полностью поддерживают Вас и надеются на положительный исход нашего обращения", - говорится в обращении работников "Бишкектеплоэнерго" и "Бишкексвета".


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URL: https://www.vb.kg/393598
Теги:
Бишкексвет, Бишкектеплоэнерго, мэрия, Садыр Жапаров, Балбак Тулобаев
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