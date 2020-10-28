Скончался участник Парада Победы Иван Сумароков

В Бишкеке на 96 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве полковник Иван Николаевич Сумароков, отец проректора по информации КРСУ Леонида Сумарокова.

В КРСУ сообщили VB.KG, что в августе 1942-го по призыву комсомола Вологодской области Иван Сумароков добровольно вступил в ряды народного ополчения и был направлен на Ленинградский фронт. Осенью 1942 года принимал участие в боевых действиях в составе 136-й стрелковой дивизии. В ноябре того же года был тяжело контужен.

После лечения в госпитале был направлен в рабочий батальон Волховской ГЭС. 28 января 1943 года призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В составе 391-го стрелкового полка прошел обучение в качестве пулеметчика. Проходил службу в 33-м запасном стрелковом полку. В августе 1943 года был зачислен курсантом Архангельского военного пулеметного училища, а с января 1945 - слушателем Военного института иностранных языков.

Ратные подвиги Ивана Николаевича Сумарокова отмечены орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В мирное время за достойное служение Кыргызстану Иван Николаевич Сумароков был награжден медалью "Данк".