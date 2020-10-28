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В Вашингтоне озаботились происходящим в Кыргызстане

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- Виктория Гунгер
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По поводу неспокойных событий смены власти в Кыргызстане председатель Хельсинкской комиссии, член Палаты представителей Элси Л. Гастингс (Флорида-20) и сопредседатель, сенатор Роджер Уикер (Миссисипи) сделали следующее заявление:

"Кыргызстану следует осуществить изменения в его избирательной системе, которые бы соответствовали принципу верховенства права, были прозрачными и позволяли гражданскому обществу внести свой вклад. Граждане Кыргызстана, многие из которых вышли на улицы в знак протеста против подкупа голосов и коррупции во время парламентских выборов 4 октября, должны быть уверены, что система справедлива и что новые выборы проводятся надлежащим образом и отражают волю народа.

Чтобы страна двигалась вперед, власти должны серьезно бороться с широко распространённой коррупцией и защищать частный бизнес и иностранные инвестиции. Мы также обеспокоены сообщениями о давлении и преследованиях в отношении политической оппозиции, правозащитников и журналистов. Мы призываем Кыргызстан обеспечить защиту прав человека в это трудное время, в том числе прав лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам.

Мы считаем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла бы сыграть важную роль в оказании помощи Кыргызстану во всех избирательных или конституционных изменениях, а также в подготовке и наблюдении за новыми выборами. Она также могла бы поддержать роль гражданского общества и независимых СМИ. Кыргызстан должен в полной мере воспользоваться этой возможностью".

То, что началось как массовое восстание молодежи и оппозиционных групп против фальсифицированных выборов 4 октября и повсеместной коррупции, привело к отставке президента Жээнбекова и утверждению Садыра Жапарова исполняющим обязанности президента и премьер-министром Кыргызстана. Наблюдатели ОБСЕ за выборами пришли к выводу, что парламентские выборы 4 октября "были конкурентными и кандидаты могли, в целом, вести свою деятельность свободно", но "заслуживающие доверия обвинения в подкупе голосов остаются серьезной проблемой" и "ряд спорных решений ЦИК поставил под сомнение их беспристрастность".

В стране пройдут новые парламентские и новые президентские выборы. Президентские выборы назначены на 10 января, но время проведения парламентских выборов остается неясным.

Информацию опубликовало Посольство США в КР.

Для справки:

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимой комиссией правительства США, на которую были возложены обязательства следить за соблюдением Хельсинкских соглашений и отстаивать всеобщую безопасность посредством продвижения прав человека, демократии, а также экономического, экологического и военного сотрудничества в 57 странах. В состав Комиссии входят девять членов от Сената, девять от Палаты представителей и по одному представителю от Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли США.


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URL: https://www.vb.kg/393604
Теги:
США, Кыргызстан, политика
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