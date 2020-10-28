Дележка портфелей продолжается. На очереди пост спикера

Депутаты Жогорку Кенеша собирают подписи, чтобы выразить недоверие и сместить с поста спикера Каната Исаева. Информацию VB.KG подтвердили в парламенте. К чему ведет очередная рокировка во власти рассказал юрист, член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

- Спикер - это второй человек в стране после президента. Конституция в императивной форме прописывает, что обязанности президента возлагаются на спикера, если глава государства не может их исполнять. Если строго следовать Конституции, то у спикера нет возможности отказаться. Но, в нашем случае Канат Исаев все-таки отказался. Возможно, сказалось то, что в день его назначения на площади проходили митинги, участники которых были настроены агрессивно в том числе и против Исаева. В любом случае мы имеем то, что Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента в пользу Садыра Жапарова, - комментирует Кайрат Осмоналиев.

Теперь же, когда Садыр Жапаров заявил, что намерен покинуть пост и.о. президента, чтобы баллотироваться на президентских выборах, вновь встает вопрос кто же будет исполнять обязанности главы государства. Большинство юристов сходятся во мнении, что в данной ситуации полномочия президента должны быть возложены на первого вице-премьер-министра, то есть на Артема Новикова.

- Ситуация изменится если будет назначен новый спикер, тогда исполнение обязанностей президента будет возложено на него, - говорит Кайрат Осмоналиев.

Вот только кому Садыр Жапаров доверит этот пост, пока неизвестно. Самой вероятным кандидатом на этот пост называют Таланта Мамытова.

- Я считаю, что подобные вопросы вообще не должны были возникать, если строго следовать законам. Сначала необходимо провести повторные выборы в парламент 20 декабря, а после этого выборы президента. После этого власть сможет считать себя легитимной и не спеша менять Конституцию. Сейчас же к легитимности возникает много вопросов. В первую очередь у наших международных партнеров. Они готовы нас поддерживать, но не знают с кем вести диалог, - продолжил Кайрат Осмоналиев.

По его мнению, конституционная реформа, о которой говорят многие депутаты и Садыр Жапаров - это не что иное как попытка отсрочить выборы и подготовиться к ним.

- Шанс на честные выборы у нас есть сейчас, очень важно его не упустить. Через полгода новая власть уже получит необходимый ей административный ресурс, - заключил юрист.

Напомним, ЦИК назначил повторные выборы в Жогорку Кенеш на 20 декабря. На следующий день парламент принял закон, согласно которому выборы в парламент переносятся на весну 2021 года. Административный суд, со ссылкой на этот закон, отменил решение ЦИК о дате назначения выборов. ЦИК в свою очередь обратился в Верховный суд, чтобы оспорить решение первой инстанции. Тем временем Кыргызстан готовится к выборам президента после отставки с поста Сооронбая Жээнбекова.

Несколько партий объединились и требуют проведения выборов 20 декабря. Тем временем их оппоненты заявляют, что повторные выборы без конституционной реформы, будут такими же несправедливыми как и выборы 4 октября.