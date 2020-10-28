Погода
$ 81.50 - 81.90
€ 94.65 - 96.05

Имеют ли право депутаты критиковать работу Аиды Исмаиловой?

58  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня депутаты большинством голосов не поддержали кандидатуру Аиды Исмаиловой на должность министра труда и социального развития. За проголосовало всего 38 нардепов.

При рассмотрении ее кандидатуры депутаты повесили на нее чуть ли не все промахи в работе здравоохранения, в частности, в период первой волны коронавируса.

"Вы тоже виновны в полном провале правительства по подготовке к пандемии COVID-19, и теперь вы идете на такой серьезный пост", - подчеркнул Умбеталы Кыдыралиев.

Сама Аида Исмаилова заявила, что система здравоохранения находится в кризисе уже давно, и когда она была депутатом, то не раз отмечала это в своих выступлениях.

"Когда я была вице-премьером, то увидела ситуацию изнутри", - парировала Аида Исмаилова.

Стоит отметить, что в качестве депутата Аида Исмаилова действительно активно критиковала работу здравоохранения. Также она выступала в защиту тех же медиков. К примеру, именно она первая заявила о давлении на медиков Нарына со стороны министерства здравоохранения КР и ОЦСМ, которых заставляли скидываться для руководства ведомства. При этом другие депутаты прошли мимо этой темы, включая самого Умбеталы Кыдыралиева, который кстати не был замечен в помощи людям и больницам во время пандемии. Зато, по данным СМИ, он хорошо умеет прятать свой бизнес. Напомним, ранее журналисты выяснили, что он не указал в декларации владение ломбардом.

Также и депутаты от фракции "Кыргызстан", в частности, спикер Канат Исаев не особо отличились в помощи простым гражданам. Максимум, на что их сподобило - это отказаться от двухмесячной зарплаты депутата. Ничего не скажешь, огромное достижение для людей далеко не бедных.

Теперь что касается работы Аиды Исмаиловой на должности вице-премьер-министра. Уже тогда специалисты в один голос твердили, что пандемия выявила все проблемы в системе здравоохранения, которые скопились за все годы независимости. Поэтому критиковать только одну Аиду Исмаилову, наверное, будет неправильно, так как именно ей пришлось исправлять промахи прошлого вице-премьера и главы Минздрава, которые, как потом выяснилось, абсолютно не подготовились к ухудшению ситуации. Хотя их предупреждали и не раз. Так не были закуплены в должной мере средства защиты, медоорудование и лекарства. По этой причине вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой пришлось в срочном порядке заниматься только этими вопросами вплоть до посещений красной зоны в больницах.

Сами же депутаты за исключением некоторых из них в этот период были на каникулах, которые, кстати, они продлили себе потом в сентябре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393606
Теги:
правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  