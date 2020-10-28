Имеют ли право депутаты критиковать работу Аиды Исмаиловой?

Сегодня депутаты большинством голосов не поддержали кандидатуру Аиды Исмаиловой на должность министра труда и социального развития. За проголосовало всего 38 нардепов.

При рассмотрении ее кандидатуры депутаты повесили на нее чуть ли не все промахи в работе здравоохранения, в частности, в период первой волны коронавируса.

"Вы тоже виновны в полном провале правительства по подготовке к пандемии COVID-19, и теперь вы идете на такой серьезный пост", - подчеркнул Умбеталы Кыдыралиев.

Сама Аида Исмаилова заявила, что система здравоохранения находится в кризисе уже давно, и когда она была депутатом, то не раз отмечала это в своих выступлениях.

"Когда я была вице-премьером, то увидела ситуацию изнутри", - парировала Аида Исмаилова.

Стоит отметить, что в качестве депутата Аида Исмаилова действительно активно критиковала работу здравоохранения. Также она выступала в защиту тех же медиков. К примеру, именно она первая заявила о давлении на медиков Нарына со стороны министерства здравоохранения КР и ОЦСМ, которых заставляли скидываться для руководства ведомства. При этом другие депутаты прошли мимо этой темы, включая самого Умбеталы Кыдыралиева, который кстати не был замечен в помощи людям и больницам во время пандемии. Зато, по данным СМИ, он хорошо умеет прятать свой бизнес. Напомним, ранее журналисты выяснили, что он не указал в декларации владение ломбардом.

Также и депутаты от фракции "Кыргызстан", в частности, спикер Канат Исаев не особо отличились в помощи простым гражданам. Максимум, на что их сподобило - это отказаться от двухмесячной зарплаты депутата. Ничего не скажешь, огромное достижение для людей далеко не бедных.

Теперь что касается работы Аиды Исмаиловой на должности вице-премьер-министра. Уже тогда специалисты в один голос твердили, что пандемия выявила все проблемы в системе здравоохранения, которые скопились за все годы независимости. Поэтому критиковать только одну Аиду Исмаилову, наверное, будет неправильно, так как именно ей пришлось исправлять промахи прошлого вице-премьера и главы Минздрава, которые, как потом выяснилось, абсолютно не подготовились к ухудшению ситуации. Хотя их предупреждали и не раз. Так не были закуплены в должной мере средства защиты, медоорудование и лекарства. По этой причине вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой пришлось в срочном порядке заниматься только этими вопросами вплоть до посещений красной зоны в больницах.

Сами же депутаты за исключением некоторых из них в этот период были на каникулах, которые, кстати, они продлили себе потом в сентябре.