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"Априори преступники?" В КР недопустима скандализация правосудия

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Последние несколько недель нас накрывали одни сенсации за другими. Казалось, что все государственные структуры соревновались между собой за внимание общественности. Но, насколько скандальные новости полезны обществу и ветвям власти, видимо, никого не волновало.

Новость ради новости?

В нашей стране рейтинговые новости о политике, криминальные либо экономические новости читабельны лишь тогда, когда в них утверждается что-то безапелляционным тоном. Появление среди недели новости о том, что выявлена коррупция в Верховном суде страны, конечно, не осталась без внимания. Однако, в высшем судебном органе "безапелляционный тон" пресс-службы ГКНБ вызвал недоумение.

Что же это было? Новость ради новости? Скандальная новость касалась главным образом подразделения, а не самого суда в целом, также значилась там и частная организация. Но, в заголовки был вынесен именно Верховный суд. Возможно это потому, что все привыкли писать скандальные сообщения, связанные с судами? Но, почему некоторым представителям СМИ не задуматься об этом и перестать безосновательно связывать суды только со скандалами. Этот вопрос касается и пресс-служб правоохранительных органов.

Из истории…

Все познаётся в сравнении. Об особом статусе судей и ценности их уважения хорошо знают в одной из самых развитых странах мира – Великобритании. Там журналистов не впускают в здание для освещения хода судебного заседания. Репортеры могут лишь с улицы на фоне здания суда вещать и передавать последние новости из зала суда. У нас же телекамеры буквально перед носом, в зале суда могут снимать судью и транслировать все в режиме онлайн. Но, и этого всем мало.

Как известно, цвет судейской мантии – черный, цвет совершенного покоя и отрешенности. Мантия, являясь одним из символов государственной власти, призвана также и скрывать все человеческое: эмоции, личное отношение.

Отечественным судьям приходится выдерживать психологический натиск участников процесса, крики и проклятия слушателей в зале и митингующих на улице.

В Европе за неуважение к суду предусмотрены внушительные штрафы, когда у нас не только в зале суда были случаи выкрикивания угроз, проклятий и других неприятных слов. Все эти граждане не были привлечены к ответственности.

Рапортуют впереди паровоза…

Итак, АКС ГКНБ в лице пресс-службы сообщили, что вот мол, имеется коррупция. Риторика сообщения была такой, что уже все доказано. Но, при этом они прекрасно понимают, что о виновности человека можно будет утверждать лишь с приговором суда. При этом надо признать, что подобные заявления делают не только кыргызские силовики, но и в соседних государствах происходит что-то подобное. К примеру, хорошо по этому поводу высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Здесь есть вина и некоторых правоохранительных органов, которые, как было сегодня сказано, спешат с объявлением принятых мер и как бы априори обвиняют людей преступниками", - сказал глава государства на VIII Съезде судей Республики Казахстан на прошлой неделе.

Более того, о скандализации судебной системы затронула на Съезде казахстанских судей и один из докладчиков, председатель суда района Шал Северо-Казахстанской области Татьяна Курынова.

"Скандалы в СМИ и соцсетях оказывают давление на казахстанских судей. Судья не вправе идти на поводу у ажиотажа, он обязан вынести решение беспристрастно, но все равно при этом кто-то будет недовольным, даже законным решением. У судьи тоже есть эмоции, психологически ему тяжело идти вразрез с мнением общества, тем более, если оно создано искусственно и с умыслом", - заявила представитель Фемиды.

В нашей стране судья не может давать комментарий на какой-бы то ни было судебный акт. Носители венца юридической карьеры совершенно беззащитны и не могут себя защищать ни в СМИ, ни в социальных сетях. Они лишены законодательной инициативы, при этом в полной мере видя некоторые несовершенства действующего законодательства, судьи могут лишь обозначить имеющиеся пробелы в законодательстве.

Как бы мы не критиковали нашу судебную систему, но следует отдать должное руководству этой ветви власти, которое в трудные, сложные октябрьские дни в отличие от руководителей силовых структур и надзорных органов, оставивших своих подчиненных, оставалось на месте и обеспечивало работу судебной системы.

Автор: Эльвира Аманбаева


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URL: https://www.vb.kg/393607
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан, скандал, ГКНБ
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