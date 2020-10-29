Необычная выставка к 110-летнему юбилею Раззакова открылась в Чон-Арыке

В Чон-Арыкском муниципальном историческом музее открылась большая выставка в честь 110-летия со дня рождения главного руководителя Кыргызстана 1950-1961 годов Исхака Раззакова.

Как сообщила VB.KG директор исторического музея муниципального территориального управления Чон–Арык Ленинского района столицы, заслуженный деятель культуры и отличник образования, почетный ветеран республики и Бишкека Калбубу Менсеитова, выставка будет работать до грядущих президентских и парламентских выборов.

Дело в том, что в такие дни выборов в музее особенно много посетителей. Ведь музей находится на главной чон-арыкской улице рядом с избирательным участком. И очень многие люди обязательно заходят после голосования в музей. Интересуются: что нового в музейном собрании?

Знаете, каким он аксакалом был?

Тщательно собранные Менсеитовой экспонаты рассказывают о том, что всего в 34 года Раззаков возглавил правительство Кыргызской ССР и его стали уважительно называть "наш аксакал"

Исхак Раззаков родился в селе Хорасан в нынешней Баткенской области, датой рождения считается 25 октября (7 ноября) 1910 года, дата условная - уже в советское время выбрал себе красную календарную дату, тогда было так принято, потому что до революции точных дней рождения обычно не помнили.

Окончив в 1931 году в Ташкенте Институт просвещения, Раззаков работал преподавателем, затем был направлен в Москву на учебу в Институт Госплана СССР, его окончил в 1936–м.

Далее - характерная для образованных молодых людей тех лет карьера, вакансии обеспечивались тогдашними жесточайшими сталинскими репрессиями. 1939–1940 - председатель Госплана Узбекской ССР, 1940–1944 - заместитель председателя Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР, 1941–1944 - нарком просвещения Узбекской ССР, 1944–1945 - секретарь ЦК КП(б) Узбекистана.

Новый стремительный поворот биографии: как высокоталантливого руководителя 34–летнего Раззакова московские боссы (и лично Сталин) направили в 1945–м из Ташкента во Фрунзе - председателем Совета Министров Киргизской ССР, вторым в республиканской табели о рангах.

А с 1950–го по 1961–й Раззаков - первый секретарь ЦК Кjvпартии республики, самый главный человек в Кыргызстане.

Был освобожден от обязанностей 1–го секретаря ЦК КП Киргизии "за допущенные крупные ошибки и недостатки в руководстве партийной организации республики". Но, видно, ошибки–недостатки не такие уж "крупные": Раззакова перевели на работу в Москву, дали там 4–комнатную квартиру. 1961–1962 - член Государственного экономического совета СССР, 1962–1965 - начальник отдела Государственного научно–экономического совета при Совмине СССР, 1965–1967 - начальник отдела Государственного планового комитета СМ СССР. С 1967–го на пенсии, был персональным пенсионером союзного значения.

Умер в Москве 19 марта 1979 года, торжественно перезахоронен в Бишкеке в июне 2000–го.

Посмертно ему присвоили звание Героя КР, присвоили его имя Кыргызскому государственному техническому университету и заменили памятник Ленину перед главным входом в КГТУ на памятник Раззакову. Дело едва не дошло до настоящего культа: стали предлагать "ввести уроки раззаковедения в школах".

А одна из его фраз стала крылатой, даже в маршрутках текстовку вывешивают: "Если ты чист, если я чист, то и вся страна будет чистой". В смысле - будь человеком, взяток не бери и не давай, будь честным.

При нем начинался Айтматов

Экспонаты Чон-Арыкского музея рассказывают о самом знаменитом чое-арыкце: Чингизе Айтматове. В 1953-1956 годах, как раз когда руководителем республики был Раззаков, Айтматов работал старшим зоотехником экспериментальной фермы Кыргызского научно–исследовательского института животноводства (КырНИИЖ) в тогдашнем еще не слившемся с Фрунзе–Бишкеком селе Чон–Арык. И рабочий стол юного Айтматова стоял в здании конторы КырНИИЖа, где сейчас музей!

Первоклассное музееведческо–литературоведческое открытие Менсеитовой: она недавно разыскала в архивах заявление молодого Чингиза Айтматова с просьбой зачислить его на Высшие литературные курсы с упоминанием о "недавно написанной" им пьесе "В те дни" о победе советской власти в Кыргызстане. Ни в одном собрании сочинений об этой пьесе ни слуху, ни духу. Надо искать в московских архивах Высших литературных курсов. Айтматовиана продолжается.

У Менсеитовой в музее документы и материалы о том, как в 1953–м, после окончания Кыргызского сельскохозяйственного института (нынешний Кыргызский аграрный университет имени академика Константина Скрябина), юного Айтматова направили по распределению работать в Чон-Арык.

КырНИИЖ был любимым детищем Раззакова, здешней экспериментальной фермой гордилась вся республика. Здесь велись работы по племенному разведению крупного рогатого скота, лошадей, домашней птицы. И новый старший зоотехник экспериментальной молочной фермы Чингиз Айтматов получил сюда распределение за свои успехи в учебе в сельхозинституте.

По данным Менсетовой, Айтматова подключили к выведению нового типа молочного скота путем скрещивания коров с быком дзержинской породы по кличке Василек. Но не только. Дополнительно КирНИИЖ для улучшения племеноводства в 1955–м добился покупки в Дании быка–производителя. Чтобы доставить датское чудо в Кыргызстан, Айтматов отправился в командировку в Ленинград. Впервые побывал тогда в городе на Неве. Командировку санкционировали в ЦК Кмпартии республики, наверняка о той командировке знал и Раззаков.

С большим интересом Калбубу Менсеитова отнеслась и к находке корреспондента "Вечернего Бишкека". Удалось разыскать газету "Советская Киргизия" за 20 июля 1956 года, где особо выделен наивысший во Фрунзенской области "надой молока в среднем на одну фуражную корову" - на экспериментальной ферме КырНИИЖа Кызыл–Аскерского района, которую возглавляли директор Джунковский и зоотехник Айтматов.

Строго документально Калбюбю Менсеитова выяснила и адрес служебного жилья Айтматова в доме на несколько семей по соседству с нынешним музеемм

Есть версия, что этот дом построили чехи, словаки и венгры из знаменитого кооператива "Интергельпо". Нынешний адрес: улица Береговая, 146. Всего в нескольких сотнях метров от менсеитовского музея.

Менсеитова рассказывает посетителям музея, что хозяйкой бывшей айтматовской половины давно стала заслуженный пенсионер, инвалид–колясочница Мария Александровна Семенова. Тоже работала на экспериментальной ферме КырНИИЖа, была передовой дояркой.

- Накануне 80–летия Айтматова я приглашала Чингиза Торекуловича в наш музей, он обещал приехать, встретиться с жителями, говорил, что помнит и любит чонарыкцев, но его кончина не позволила этому произойти, - переживает Калбубу Менсеитова.

Она гордится, что "именно здесь, в Чон–Арыке, Чингиз Айтматов начинался как писатель. Причем как раз тогда, когда республикой руководил Исхак Раззаков!"