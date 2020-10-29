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В Москве обсудили проблемы и перспективы ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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"Интеграция: стратегия опережающего развития" – Деловой форум Евразийского экономического союза под таким названием прошел 28 октября в Москве. Участие в нем приняли представители всех стран-членов ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, руководители госструктур, компаний и объединений, основных подразделений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отметил, открывая форум, председатель оргкомитета, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН Сергей Глазьев, за уже шесть лет существования ЕАЭС накоплен большой практический опыт функционирования общего рынка, евразийская интеграция получила обширную современную договорно-правовую основу. "Вся эта работа ведется для того, что деловые сообщества наших стран успешно работали вместе, не спотыкаясь о трансграничные барьеры на пути взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества", - подчеркнул министр.

"Мы находимся еще в начале этого сложного пути, на котором предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы выстроить современную высокоэффективную экономику на основе нового технологического уклада, - продолжил Глазьев. - Это невозможно сделать без разработки научно обоснованной стратегии развития. Формирование и реализация стратегии долгосрочного развития промышленности на основе опережающего роста нового технологического уклада – это общая задача деловых и научных кругов, институтов развития и правительств наших государств".

Пожелав "продвинуться в решении этой задачи в результате запланированных на форуме дискуссий", Глазьев высказал уверенность, что принятые на нем рекомендации будут востребованы органами евразийской интеграции и национальными правительствами.

О различных аспектах интеграции в рамках ЕАЭС, проблемах, которые возникают на пути ее и возможных путях их решения, а также об уже наработанном полезном опыте участникам форума рассказали заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ Сергей Рябухин, члены Коллегии (министры) ЕЭК по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов (Кыргызстан), по техническому регулированию Виктор Назаренко, по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, президент Ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Виктор Иванов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, первый заместитель руководителя Федеральной Таможенной службы России Руслан Давыдов, председатель Делового совета Россия-АСЕАН Иван Поляков, заместитель президента Российской Академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Иванов.

Во второй половине дня дискуссия по актуальным проблемам евразийской интеграции продолжилась в рамках центральной панельной дискуссии "Системообразующие предприятия как опора государства в опережающем развитии экономики".

Материалы Делового форума будут предложены для рассмотрения и принятия необходимых решений правительствам и госструктурам всех стран-членов ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/393611
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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