В ЕАБР отметили рост международных валовых резервов Кыргызстана

Валовые международные резервы Кыргызской Республики на конец июня 2020 года составили 2,6 миллиарда долларов и повысились на 9 процентов по сравнению с началом года. Об этом сообщили в очередном обзоре Евразийского банка развития.

Увеличение данного показателя, как отмечают аналитики ЕАБР, произошло преимущественно за счет наращивания вложений в иностранные финансовые активы. Физический объем монетарного золота снизился на 18 процентов по сравнению с началом 2020 года.

В ЕАБР также объяснили, что оказало сдерживающее влияние на профицит счета текущих операций в Кыргызстане. По информации банка, положительное сальдо счета этих операций по итогам первого квартала 2020 года составило 21,7 миллиона долларов против дефицита в размере 289,9 миллиона годом ранее. Такая динамика определялась уменьшением отрицательного сальдо баланса товаров и услуг и профицитом баланса доходов. Снижение товарооборота произошло из-за падения импорта при незначительном росте экспорта.

В международной торговле услугами отмечено существенное снижение номинальных объемов по таким статьям, как "транспортные услуги" и "поездки". Сдерживающее влияние на профицит счета текущих операций оказало сокращение чистого притока денежных переводов трудовых мигрантов.