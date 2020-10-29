Задержан подозреваемый в финансировании терроризма

26 октября 2020 года ГКНБ Кыргызской Республики в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов финансирования деятельности международных террористических организаций (МТО), задержан гражданин КР "И.Н.", 1995 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что задержанный по заданию главарей МТО занимался сбором денежных средств для дальнейшей их отправки бандформированиям, воюющих на территории Сирии.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по факту финансирования террористической деятельности. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.