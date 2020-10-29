Суд вернул ЦИК "кассацию" на решение Административного суда

29 октября 2020 года определением Верховного суда КР кассационная жалоба ЦИК КР на решение Административного суда Бишкека от 24 октября 2020 года возвращена заявителю, в связи с отсутствием доказательств уплаты государственной пошлины ЦИК КР. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Как отмечается, 28 октября 2020 года в Верховный суд КР поступила кассационная жалоба ЦИК КР на решение Административного суда Бишкека от 24 октября 2020 года по заявлению ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество" и Политической партии "Актив" о признании недействительным постановления ЦИК КР от 21 октября 2020 года о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша КР.