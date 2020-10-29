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Суд вернул ЦИК "кассацию" на решение Административного суда

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- Азиз Осмонов
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29 октября 2020 года определением Верховного суда КР кассационная жалоба ЦИК КР на решение Административного суда Бишкека от 24 октября 2020 года возвращена заявителю, в связи с отсутствием доказательств уплаты государственной пошлины ЦИК КР. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Как отмечается, 28 октября 2020 года в Верховный суд КР поступила кассационная жалоба ЦИК КР на решение Административного суда Бишкека от 24 октября 2020 года по заявлению ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество" и Политической партии "Актив" о признании недействительным постановления ЦИК КР от 21 октября 2020 года о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша КР.


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URL: https://www.vb.kg/393620
Теги:
Верховный суд, выборы, Кыргызстан, ЦИК
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