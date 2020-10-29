Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список

Пакистан включил все медицинские вузы и медицинские факультеты Кыргызстана в "черный список". Это означает, что Пакистан не рекомендует своим гражданам получать медицинское образование в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

"Руководство министерства озвучило, что, по информации Посольства Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан (далее - ИРП), все вузы Кыргызской Республики, готовящие специалистов по медицинскому направлению, были включены пакистанской стороной в черный список и не рекомендуются для поступления граждан ИРП. Это обусловлено тем, что 90% пакистанцев - выпускников вузов КР не могут пройти обязательный медицинский экзамен в Пакистанском Медицинском Совете, и их дипломы не признаются в ИРП", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению руководства, сложившаяся ситуация связана с низким качеством подготовки как граждан КР, так и иностранных граждан. Также, было отмечено, что абсолютное большинство вузов не прошли международную аккредитацию, в то время как заинтересованность в качественной подготовке иностранных студентов по медицинским направлениям должна быть в приоритете самих вузов.

Министерство планирует усилить лицензионный контроль за деятельностью вузов, в особенности по медицинским направлениям, в связи с тем, что сложившаяся ситуация негативно влияет на инвестиционный климат Кыргызской Республики и, в частности, на экспорт образования.

Также, Министр образования и науки дал чёткие задания:

- решить проблемы иностранных студентов, приехавших из Пакистана, Индии и других стран;

- принять все меры, чтобы поднять качество предоставляемого образования

- пройти международные аккредитации.

В случае не выполнения поставленных задач, в рамках закона будет пересмотрена лицензия вуза.

По итогам обсуждения проблемы, ректорами вузов были предложены следующие варианты решений:

1. Предложить пакистанской стороне пересмотреть черный список вузов КР на предмет исключения их него ряда вузов, которые в 2016 году были рекомендованы Пакистанским медицинским советом для поступления граждан ИРП.

2. Сгруппировать вузы в зависимости от соответствия требованиям и проработать постепенный "ступенчатый" вывод данных групп вузов из "черного списка".

3. Предложить пакистанской стороне создать новую независимую комиссию, которая в возможно ближайшее время посетила бы КР с целью проведения оценки предоставляемых вузами услуг и на основании результатов оценки пересмотреть перечень вузов, внесенных в "черный список".

4. Отдельно представителями вузов была озвучена просьба в ходе предстоящей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом ИРП поднять вопрос относительно посреднической деятельности так называемых "контрактеров", которые занимаются рекрутингом студентов на местах в ИРП.

5. Проводить подобные встречи на регулярной основе для своевременного реагирования на возникающие проблемы и выработки единого подхода к повышению качества образования.