В Бишкеке произошло массовое отключение электроэнергии. Что происходит?

В Бишкеке произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались центральная и восточная части города, а также некоторые микрорайоны.
В настоящее время подача электроэнергии возобновилась в центре города, подключают к резервным источникам питания другие районы.
- В ближайшее время все абоненты будут вновь подключены, - заверили VB.KG в ОАО "Северэлектро".
В настоящее время энергетики выясняют причину отключения.
Тем временем, в столице продолжаются перебои с подачей электроэнергии.
В ОАО "Электрические станции" также не могут назвать причину по которой произошел перебой с подачей электроэнергии.