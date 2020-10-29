В Бишкеке произошло массовое отключение электроэнергии. Что происходит?

В Бишкеке произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались центральная и восточная части города, а также некоторые микрорайоны.

В настоящее время подача электроэнергии возобновилась в центре города, подключают к резервным источникам питания другие районы.

- В ближайшее время все абоненты будут вновь подключены, - заверили VB.KG в ОАО "Северэлектро".

В настоящее время энергетики выясняют причину отключения.

Тем временем, в столице продолжаются перебои с подачей электроэнергии.

В ОАО "Электрические станции" также не могут назвать причину по которой произошел перебой с подачей электроэнергии.