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В Бишкеке произошло массовое отключение электроэнергии. Что происходит?

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались центральная и восточная части города, а также некоторые микрорайоны.

В настоящее время подача электроэнергии возобновилась в центре города, подключают к резервным источникам питания другие районы.

- В ближайшее время все абоненты будут вновь подключены, - заверили VB.KG в ОАО "Северэлектро".

В настоящее время энергетики выясняют причину отключения.

Тем временем, в столице продолжаются перебои с подачей электроэнергии.

В ОАО "Электрические станции" также не могут назвать причину по которой произошел перебой с подачей электроэнергии.


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URL: https://www.vb.kg/393625
Теги:
Северэлектро, Бишкек, Кыргызстан
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