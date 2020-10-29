Глава ГКПЭН заявил о необходимости скорректировать действия с бизнесом

Мы должны сейчас с бизнесом скорректировать действия, чтобы не возникли трудности, как в период первой волны пандемии. Тем более, что в легкой промышленности работает большое количество граждан Кыргызстана. Об этом на встрече ГКПЭН с бизнесом заявил глава ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев.

Он отметил, что важно, чтобы швейная отрасль в целом и ГКПЭН слышали друг друга.

- На недавней встрече с РКФР мы поднимали вопрос необходимости финансирования швейной отрасли. Те малые процентные ставки, которые есть в РКФР должны по максимуму использоваться. Также хочу отметить, что сегодня правительство слышит предпринимателей. А значит, будет решать проблемы на уровне госорганов. Например, прорабатывать вопрос доставки комплектующих и фурнитуры, столь важных для работы легкой промышленности, - подчеркнул Сагынбаев.