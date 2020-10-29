Часть бишкекчан остались без отопления. На ТЭЦ опять авария?

В Бишкеке некоторые районы остались без отопления. Об прекращении подачи отопления VB.KG сообщили читатели.

При этом энергетики утверждают, что аварии на ТЭЦ Бишкека не было, оборудование работает в обычном режиме, в ближайшее время подача тепла возобновится. В ОАО "Электрические станции" объяснили, что причина произошедшего - поломка в сетях ОАО "Северэлектро".

"Сегодня, 29 октября на ТЭЦ Бишкек сработала система защиты оборудования. Причина - замыкание в кабельной линии, питающей от ОРУ (открытое распределительное устройство) ТЭЦ Бишкек подстанцию 110 кВ "Бишкек" (оборудование ОАО "Северэлектро"). Из-за этого были отключены 7 АТ (автотрансфоматор) на ТЭЦ Бишкек, которое привело к срабатыванию системы защиты оборудования ТЭЦ Бишкек и автоматически отключились котлоагрегаты и турбогенераторы на ТЭЦ. Сработали противоаврийные клапаны, оборудование сбросила лишний пар. Никакого взрыва, пожара и аварии не было. Режим выработки электрической энергии, подачи тепла и горячей воды восстановлен.

ТЭЦ Бишкек приносит извинения за причиненные временные неудобства", - говорится в сообщении компании.

При этом, источники сообщают, что в настоящее время на ТЭЦ Бишкека полностью остановлена работа новой части ТЭЦ, которая была построена в ходе модернизации. В настоящее время специалисты пытаются установить ущерб оборудованию, который был получен в результате сбоя.