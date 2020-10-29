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Предприятия швейной отрасли сократили до 70 процентов работников

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- Виктория Гунгер
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Сегодня ситуация, складывающаяся в швейной и текстильной отрасли, нехорошая. Это важно донести до государства, так как сектор социально значим для КР. К тому же, это предприятия, которые 100 процентов нацелены на экспорт. Об этом на встрече в ГКПЭН заявил Сапарбек Асанов.

Он отметил, что на отрасль в настоящее время сильно влияют внешние факторы и ограничения. В том числе, взаимоотношения между заказчиком и производителем - у них нет возможности приезжать к нам.

- Это привело к тому, что многие предприятия вынуждены были закрыться. Так как они реализовывали свою продукцию через рынки "Дордой" и "Кара-Суу". А туда сейчас никто не приезжает. Другие пытаются работать по старым каналам. Но предприятия швейной отрасли сократили до 70 процентов работников - продукция не проходит, работы нет. Особенно это касается малого и среднего сектора. Другие прилагают максимальные старания, чтобы сохранить рабочие места, - подчеркнул Асанов.


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URL: https://www.vb.kg/393633
Теги:
швейная отрасль, эпидемия, Кыргызстан
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