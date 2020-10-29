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Каким в детстве был Садыр Жапаров? Воспоминание односельчанина

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности президента КР Садыр Жапаров рос в многодетной семье в селе Кен-Суу. Всего их было 11 братьев и сестер. Родители Жапарова были уважаемыми людьми, отец вначале работал чабаном, а потом стал присматривать за колхозным садом. Об этом и другом редакции VB.KG рассказал его односельчанин и родственник Амантай Алжанбаев.

- Отец Садыра Жапарова Нуркожо-ата был раньше чабаном, как и мои родители. Он был очень хорошим человеком: честным, справедливым и религиозным. Пять раз в день молился. Никогда не пил и не курил. Всех своих детей он воспитывал так, чтобы они были честными, порядочными и дисциплинированными.

Как мне рассказывал мой отец Нуркожо–ата очень образцово и ответственно работал, никогда не имел нареканий. Если у других чабанов случались какие-то растраты, то у него никогда не было такого.

Самого же Садыра ава я хорошо помню с детства. Он хорошо учился, был школьным активистом, спортсменом. Если мне не изменяет память, то он был старостой своего класса. С его младшим покойным братом Эркинбеком мы были ровесниками и дружили. Я помню, как Садыр ава нас все время поучал, чтобы мы были более ответственными, не лезли ни в какие передряги, занимались спортом и так далее в этом духе.

А Садыр Жапаров сам дрался в детстве?

- Не то что он я ни разу не слышал, чтобы кто-то из его семьи был заметен в каких-либо инцидентах. Все они в семье, как я уже говорил, не пили, не курили и были неконфликтными. Сам Садыр-ава был таким же, и я ни разу про него не слышал ничего плохого. В селе все друг друга знают и новости быстро передаются. Так вот ни я сам не видел, ни от других не слышал, чтобы он с кем-то подрался. Он все время был занят учебой и спортом.

Даже помню, как наша классная руководительница Шайыркуль эже все время приводила нам в пример Садыр ава. Мол, смотрите, как хорошо учится, всегда вежливый, культурный, помогает родителям.

Он и в футболе делал успехи. Играл хорошо, всегда был бомбардиром. Их команда, я помню, участвовала в районных и областных соревнованиях.

Садыр ава также в армии в Новосибирске был на хорошем счету, где дослужился до сержанта и начальника радиотелеграфного управления. Сразу же после армии он поступил в физкультурный институт во Фрунзе, в котором учился на тренера по футболу. Потом и мы с Эркинбеком поступали в этот институт. Садыр ава тогда жил в общежитии, как сейчас помню, в комнате № 38 и которая, кстати, считалась самой образцовой. В ней было всегда чисто и аккуратно. Он и нам старался прививать подобную культуру.

В общем, когда мы с Эркином приехали он нам все показал в физкультурном институте, но мы, к сожалению, так и не поступили. Позже Садыр ава стал директором совхоза, а потом и вовсе стал заниматься бизнесом. Я помню, как он начинал, даже сам заливал масло в автомобили. Все что он заработал, он добыл своим трудом и потом.

Поэтому, когда в 2005 году он баллотировался в депутаты от Тюпского района, его поддержали большинство населения. Всего от этого района в депутаты шли 11 кандидатов, в том числе и аким района Намазалиев. Остальные также были чиновниками, а Садыр ава никогда не работал в госструктуре и поэтому пользовался большим доверием людей. И не смотря на все препятствия, которые ему чинили власти, он в итоге победил и стал депутатом.

А почему Садыр Жапаров пользовался такой поддержкой местного населения?

Он очень много помогал своим односельчанам. К примеру, на свои средства построил у нас мечеть, стадион по всем стандартам. До этого дети играли на самодельной и небольшой площадке, на которой, кстати, он и сам играл в детстве в футбол.

Также он много помогал детям-сиротам, при этом, и в других селах также. Кроме этого, он за свой счет ремонтировал дороги, строил мосты. Помню, как он в селе построил машинно-тракторную станцию, в которой были трактора и комбайны. Так вот это техника обслуживала людей за полцены, другую половину оплачивал сам Садыр ава.

Еще приведу пример его помощи. После того, как Садыр ава стал депутатом он приезжал в Тюпский район на встречу с населением. Это было где-то в феврале-марте, когда начались полевые работы. И вот тогда он труженикам села ГСМ за полцены реализовал, чтобы хоть как-то им помочь. Потом уже осенью он и вовсе бесплатно раздал ГСМ. Тогда он очень помог крестьянским хозяйствам.

Также мы помним инцидент с пастбищем Каркыра, которое передали Казахстану. Перед этим Садыр ава привез некоторых депутатов на это пастбище, куда приехали и наши аксакалы. На этой встрече Садыр ава убеждал своих коллег не отдавать эту землю, приводя доводы и факты.

В общем, мы всегда убеждались, что ему небезразлична судьба нашей земли. Он никогда не молчал, когда нельзя было молчать и за это люди его до сих пор уважают.


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URL: https://www.vb.kg/393634
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, семья, Садыр Жапаров
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