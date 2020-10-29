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Швейники предложили государству просубсидировать отрасль

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- Виктория Гунгер
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Со стороны государства должны быть определенные субсидии, чтобы сохранить стратегически важный сектор, рабочие места и экспортный потенциал страны. Об этом на встрече в ГКПЭН заявил глава "Легпрома" Сапарбек Асанов.

Он напомнил, что более 80 процентов сырья и фурнитуры завозится в КР из КНР.

- Долговременное закрытие границ очень сильно повлияло. Поэтому, все существующие проблемы сказываются на нас отрицательно. Со стороны правительства делается немало, но тех денег, которые выделяются для поддержки отечественного бизнеса, особенно текстильного и швейного сектора не хватает, - отметил Асанов.


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URL: https://www.vb.kg/393635
Теги:
швейная отрасль, Кыргызстан, экономика
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