Швейники предложили государству просубсидировать отрасль

Со стороны государства должны быть определенные субсидии, чтобы сохранить стратегически важный сектор, рабочие места и экспортный потенциал страны. Об этом на встрече в ГКПЭН заявил глава "Легпрома" Сапарбек Асанов.

Он напомнил, что более 80 процентов сырья и фурнитуры завозится в КР из КНР.

- Долговременное закрытие границ очень сильно повлияло. Поэтому, все существующие проблемы сказываются на нас отрицательно. Со стороны правительства делается немало, но тех денег, которые выделяются для поддержки отечественного бизнеса, особенно текстильного и швейного сектора не хватает, - отметил Асанов.