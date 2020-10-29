Безлимитный Интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom

В преддверии Хэллоуина компания MegaCom предоставляет абонентам бесплатный доступ к тарифной опции "Ночь без границ"*. Акция действует с 30 октября до 3 ноября включительно.

Пять ночей подряд, с 00:00 до 08:00, пользуйтесь безлимитным объемом Интернета, а также совершайте звонки и отправляйте SMS внутри сети MegaCom совершенно бесплатно! Посещайте популярные сайты, соцсети, скачивайте приложения, слушайте любимую музыку, смотрите видеоролики, фильмы и сериалы в высоком качестве вместе с MegaCom.

Подключить ТО "Ночь без границ" можно через USSD-команду *091*1#.

Подробная информация о тарифной опции - на официальном сайте MegaCom.

"Ночь без границ" - это максимум скорости, общения и мобильных развлечений!

*С 4 ноября 2020 года абонентская плата за тарифную опцию "Ночь без границ" составит 5 сомов в сутки.