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В Пекине введена в эксплуатацию служба беспилотных такси

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- Нина Ничипорова
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Компания "Байду" официально объявила, что в китайской столице введена в эксплуатацию служба беспилотных такси. Жители Пекина смогут в более 10 пунктах бесплатно ездить на беспилотных такси, например, в зоне экономического и технологического развития Пекина, районах Хайдянь и Шуньи.

Согласно полученной информации, в данный момент поймать такси и выйти из него можно будет только на определенных остановках, а количество пассажиров не должно превышать двух человек, возраст которых должен быть от 18 до 60 лет. В машине также будет находиться сотрудник службы безопасности, чтобы обеспечить безопасность вождения в любое время.

В сентябре Пекин стал третьим городом, открывшим испытания службы беспилотного такси Baidu Apollo Go, после городов Чанша и Цанчжоу. Общая протяженность пилотируемой испытательной зоны, открытой в Пекине, составила около 700 километров, охватив почти сотню остановок на ветке Ичжуан, в районах Хайдянь и Шуньи и других. Это самая широкая открытая площадка в стране и самый длинный тестовый пробег в Китае в настоящее время.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа


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URL: https://www.vb.kg/393643
Теги:
Китай, автомобили
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