В Бишкеке прошла выставка необычной художницы

В эти жаркие во всех смыслах октябрьские дни в галерее "Дубовый парк" проходила первая персональная выставка Нинель Феденко. Автор ярких, немного наивных, но наполненных глубоким философским смыслом произведений - потрясающий пример того, как надо относиться к жизни, окружающему миру, и что осуществить мечту можно и на восьмом десятке.

Ей всегда нравилось наблюдать за тем, как творят художники. Вот он стоит перед мольбертом сосредоточенный, кладет на холст один–другой мазок, отходит, прищуриваясь оценивает: Нинель представляла себя живописцем, но взять в руки кисть и краски не решалась. Думала: "Ну как это? Я же ничего не умею, только материал испорчу!". Все изменил случай.

Одна из дочерей Нинель Феденко живет с сыном в немецком городе Констанц на Боденском озере. Егор - культуролог, сам хорошо рисует. Однажды бабушка набралась смелости и призналась ему, что хочет писать маслом.

- Было это семь лет назад, - вспоминает Нинель. - Я в очередной раз приехала к ним в гости, ну и как–то между делом рассказала Егору о своем желании. На что он сказал: "Так в чем же дело? Пиши!". Я говорю: "Как? Я ведь даже кисть в руках держать не умею. Ты хоть покажи, как и что нужно делать!". На что он строго так ответил: "Ты до всего должна дойти сама! Если действительно хочешь писать, у тебя должно получиться!". Первые мои работы как раз там и родились. А на этой выставке - все, что потом было создано. Раньше я и думать не могла о таком счастье, а сегодня столько внимания к моей персоне, даже немного неудобно.

Открытие дебютной выставки 78–летней художницы состоялось в день, когда теперь уже бывший президент сложил с себя полномочия, и представители всех СМИ в первую очередь рассказывали о непростой политической ситуации в стране. И накануне, развешивая картины Феденко, представители галереи говорили о грядущем культурном событии осторожно, мол, все состоится, если в городе будет спокойно. Да и сама Нинель всего за час до назначенного времени замечала: "Ну раз высшие силы разрешили мне писать, значит и открытие выставки должно, наверное, состояться".

Оно состоялось и дало возможность горожанам на время отвлечься от политики. Сейчас, когда культурная жизнь практически замерла или переместилась в Интернет, каждое событие заслуживает внимания. Многие художники перенесли намеченные на осень выставки до лучших времен, когда коронавирус отступит, в обществе все успокоится, и люди вспомнят о прекрасном. Но Нинель не из их числа.

- В моем возрасте надо быстро приспосабливаться ко всем ситуациям, - считает она. - Отгораживаться от мира, что–то отрицать неправильно. Жизнь такая разная, есть и хорошее, и плохое. И я ее принимаю полностью. Знаете, несколько лет назад врачи мне сказали: "Жить вам осталось два месяца!". Представляете, что я тогда чувствовала?! Вот еду в автобусе, смотрю в окно и думаю: "А ведь через два месяца меня тут уже не будет! А по этим улицам также будут куда–то спешить люди, улыбаться солнышку или кутаться от ветра, но я этого не увижу!". По счастью, есть у нас и другие врачи, которые не боятся браться за самые безнадежные случаи. Мне спас жизнь Эрнст Акрамов. Кстати, у него есть одна моя картина - "Подсолнухи" на синем фоне.

Сейчас Нинель Феденко предпочитает постоянно жить одна в Горной Маевке. Родственники помогают, конечно, но женщина считает, что со всеми делами и возникающими проблемами должна справляться самостоятельно. Это для нее - жизненная необходимость. Несколько лет назад Нинель построила себе мастерскую, где и создает свои необыкновенные картины.

- В экспозиции и Боденское озеро, и кыргызские утесы, и российские леса, словом, все, что мне дорого, здесь объединила, - рассказывает Нинель. - Тут и моя личная "Птица счастья". Правда, на меня похожа?! А эту картину я назвала "Дорогу осилит идущий". Она о людях, которые стараются убежать от своей болезни. Отчасти и про меня тоже. Ну а это моя самая любимая - в стиле минимализма. Называется "Прозрение". Помните знаменитый "Черный квадрат" Малевича? Так вот, на него многие смотрят через "розовые" очки, как и на свою жизнь. Думают, что так и надо, их все как будто бы устраивает. А я поверх черного квадрата написала разбитые розовые очки. Что под ними? Та же чернота. Этим я хочу сказать, что надо меняться, разрушать стереотипы, думать своей головой над тем, как ты живешь, зачем?!

Нинель Феденко призналась нам, что в своей жизни чем только ни занималась - была бухгалтером, водила экскурсионные группы, но по–настоящему счастливой почувствовала себя, лишь взяв в руки кисти и краски. Любимой темы у художницы нет. После того как она побывала на краю меж двух миров, полюбила жизнь во всех ее проявлениях, благодарна ей за то, что позволяет заниматься тем, что нравится. Поэтому и в творчестве себя не ограничивает.

Есть на ее выставке даже фантазии на тему крито–минойской цивилизации, а также подражания Ван Гогу. А еще здесь можно увидеть несколько картин ее внука и наставника Егора Еремина и друга - художника Владимира Карташова, ушедшего от нас несколько лет назад.