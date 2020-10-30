Погода
$ 81.64 - 81.91
€ 94.65 - 96.05

В Бишкеке прошла выставка необычной художницы

82  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В эти жаркие во всех смыслах октябрьские дни в галерее "Дубовый парк" проходила первая персональная выставка Нинель Феденко. Автор ярких, немного наивных, но наполненных глубоким философским смыслом произведений - потрясающий пример того, как надо относиться к жизни, окружающему миру, и что осуществить мечту можно и на восьмом десятке.

Ей всегда нравилось наблюдать за тем, как творят художники. Вот он стоит перед мольбертом сосредоточенный, кладет на холст один–другой мазок, отходит, прищуриваясь оценивает: Нинель представляла себя живописцем, но взять в руки кисть и краски не решалась. Думала: "Ну как это? Я же ничего не умею, только материал испорчу!". Все изменил случай.

Одна из дочерей Нинель Феденко живет с сыном в немецком городе Констанц на Боденском озере. Егор - культуролог, сам хорошо рисует. Однажды бабушка набралась смелости и призналась ему, что хочет писать маслом.

- Было это семь лет назад, - вспоминает Нинель. - Я в очередной раз приехала к ним в гости, ну и как–то между делом рассказала Егору о своем желании. На что он сказал: "Так в чем же дело? Пиши!". Я говорю: "Как? Я ведь даже кисть в руках держать не умею. Ты хоть покажи, как и что нужно делать!". На что он строго так ответил: "Ты до всего должна дойти сама! Если действительно хочешь писать, у тебя должно получиться!". Первые мои работы как раз там и родились. А на этой выставке - все, что потом было создано. Раньше я и думать не могла о таком счастье, а сегодня столько внимания к моей персоне, даже немного неудобно.

Открытие дебютной выставки 78–летней художницы состоялось в день, когда теперь уже бывший президент сложил с себя полномочия, и представители всех СМИ в первую очередь рассказывали о непростой политической ситуации в стране. И накануне, развешивая картины Феденко, представители галереи говорили о грядущем культурном событии осторожно, мол, все состоится, если в городе будет спокойно. Да и сама Нинель всего за час до назначенного времени замечала: "Ну раз высшие силы разрешили мне писать, значит и открытие выставки должно, наверное, состояться".

Оно состоялось и дало возможность горожанам на время отвлечься от политики. Сейчас, когда культурная жизнь практически замерла или переместилась в Интернет, каждое событие заслуживает внимания. Многие художники перенесли намеченные на осень выставки до лучших времен, когда коронавирус отступит, в обществе все успокоится, и люди вспомнят о прекрасном. Но Нинель не из их числа.

- В моем возрасте надо быстро приспосабливаться ко всем ситуациям, - считает она. - Отгораживаться от мира, что–то отрицать неправильно. Жизнь такая разная, есть и хорошее, и плохое. И я ее принимаю полностью. Знаете, несколько лет назад врачи мне сказали: "Жить вам осталось два месяца!". Представляете, что я тогда чувствовала?! Вот еду в автобусе, смотрю в окно и думаю: "А ведь через два месяца меня тут уже не будет! А по этим улицам также будут куда–то спешить люди, улыбаться солнышку или кутаться от ветра, но я этого не увижу!". По счастью, есть у нас и другие врачи, которые не боятся браться за самые безнадежные случаи. Мне спас жизнь Эрнст Акрамов. Кстати, у него есть одна моя картина - "Подсолнухи" на синем фоне.

Сейчас Нинель Феденко предпочитает постоянно жить одна в Горной Маевке. Родственники помогают, конечно, но женщина считает, что со всеми делами и возникающими проблемами должна справляться самостоятельно. Это для нее - жизненная необходимость. Несколько лет назад Нинель построила себе мастерскую, где и создает свои необыкновенные картины.

- В экспозиции и Боденское озеро, и кыргызские утесы, и российские леса, словом, все, что мне дорого, здесь объединила, - рассказывает Нинель. - Тут и моя личная "Птица счастья". Правда, на меня похожа?! А эту картину я назвала "Дорогу осилит идущий". Она о людях, которые стараются убежать от своей болезни. Отчасти и про меня тоже. Ну а это моя самая любимая - в стиле минимализма. Называется "Прозрение". Помните знаменитый "Черный квадрат" Малевича? Так вот, на него многие смотрят через "розовые" очки, как и на свою жизнь. Думают, что так и надо, их все как будто бы устраивает. А я поверх черного квадрата написала разбитые розовые очки. Что под ними? Та же чернота. Этим я хочу сказать, что надо меняться, разрушать стереотипы, думать своей головой над тем, как ты живешь, зачем?!

Нинель Феденко призналась нам, что в своей жизни чем только ни занималась - была бухгалтером, водила экскурсионные группы, но по–настоящему счастливой почувствовала себя, лишь взяв в руки кисти и краски. Любимой темы у художницы нет. После того как она побывала на краю меж двух миров, полюбила жизнь во всех ее проявлениях, благодарна ей за то, что позволяет заниматься тем, что нравится. Поэтому и в творчестве себя не ограничивает.

Есть на ее выставке даже фантазии на тему крито–минойской цивилизации, а также подражания Ван Гогу. А еще здесь можно увидеть несколько картин ее внука и наставника Егора Еремина и друга - художника Владимира Карташова, ушедшего от нас несколько лет назад.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393645
Теги:
выставка, художник, парк, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  