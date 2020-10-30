Кыргызстан попросил финансовую помощь у Казахстана

Правительством КР будут предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности казахстанских инвестиций, в соответствии с законодательством страны. Об этом во время визита в Казахстан сообщил глава МИД КР Руслан Казакбаев.

Накануне он встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в рамках рабочего визита в Нур-Султан.

Глава МИД КР сообщил о постепенной стабилизации ситуации в Кыргызстане и возвращении политических процессов в правовое поле, заверил, что кыргызская сторона остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров.

- Казакбаев просил рассмотреть возможность оказания финансовой помощи для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности, с учетом социально-экономической ситуации в Кыргызстане в посткризисный период. А также предоставлении кыргызской стороне медикаментов и средств индивидуальной защиты для нужд Министерства здравоохранения КР, - говорится в информации МИД.