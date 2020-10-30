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Кыргызстан попросил финансовую помощь у Казахстана

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- Виктория Гунгер
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Правительством КР будут предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности казахстанских инвестиций, в соответствии с законодательством страны. Об этом во время визита в Казахстан сообщил глава МИД КР Руслан Казакбаев.

Накануне он встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в рамках рабочего визита в Нур-Султан.

Глава МИД КР сообщил о постепенной стабилизации ситуации в Кыргызстане и возвращении политических процессов в правовое поле, заверил, что кыргызская сторона остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров.

- Казакбаев просил рассмотреть возможность оказания финансовой помощи для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности, с учетом социально-экономической ситуации в Кыргызстане в посткризисный период. А также предоставлении кыргызской стороне медикаментов и средств индивидуальной защиты для нужд Министерства здравоохранения КР, - говорится в информации МИД.


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URL: https://www.vb.kg/393646
Теги:
гуманитарная помощь, Казахстан, Кыргызстан, Помощь, МИД
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