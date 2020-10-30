Ысык-Атинская МИС нанесла государству ущерб в 90 миллионов сомов

Финансовой полицией Кыргызской Республики по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам выявлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере со стороны ОАО "МИС".

Установлено, что ОАО "МИС", имея в своей собственности около 30 объектов недвижимого имущества производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения по Ысык-Атинскому району, производило обязательные платежи по страховым взносам и другим социальным платежам, а также за последние годы предоставляло нулевые отчеты по налогам, несмотря на наличие крупного оборота, и тем самым нанесло государственному бюджету ущерб в особо крупном размере на сумму 90 миллионов сомов.

- Основными акционерами ОАО "МИС" являются 2 юридических лица это - оффшорная компания "E.C.L." и гражданка "Дж.А.Б.", которая является супругой одного из высокопоставленных чиновников страны. Справочно: ОАО "МИС" предоставляют в аренду помещения под университет, частную школу, магазины, аптеки, стоянки для грузовых авто, производственные цеха, очистительные цеха, склады и другие коммерческие объекты, о чем согласно НК КР обязаны предоставлять отчеты. Согласно предоставленным сведениям с компетентного органа, указанное ОАО в 2009 году высокопоставленные должностные лица получило бюджетную суду в размере 200 млн. сомов с Государственного фонда развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики на семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 2012 года. Однако указанные средства как стало известно были использованный не по целевому назначению, - рассказали в Финполиции.

В последующем МИС дважды продлевала срок возврата до 2025 года, с пролонгацией и списанием начисленных процентов и санкций. В настоящее время дело расследуется.