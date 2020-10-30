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Сотрудники "Северэлектро" объявили забастовку

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники "Северэлектро" отказались сегодня выходить на работу. Сейчас они проводят митинг у здания Национального энергетического энергохолдинга.

Видеозапись происходящего разместил телеграм-канал "Короче".

Трудовой коллектив не согласен с последним кадровым назначением в компании.

28 октября совет директоров ОАО "Северэлектро" снял с должности генерального директора компании Доскул Бекмурзаев. Вместо него был утвержден новый директор - Улан Астаркулов.

Коллектив ОАО негативно воспринял эту новость, сотрудники за два дня предупредили о намерении выйти на митинг.


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URL: https://www.vb.kg/393650
Теги:
митинг, назначение, Кыргызстан, Северэлектро
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