Сотрудники "Северэлектро" объявили забастовку

Сотрудники "Северэлектро" отказались сегодня выходить на работу. Сейчас они проводят митинг у здания Национального энергетического энергохолдинга.

Видеозапись происходящего разместил телеграм-канал "Короче".

Трудовой коллектив не согласен с последним кадровым назначением в компании.

28 октября совет директоров ОАО "Северэлектро" снял с должности генерального директора компании Доскул Бекмурзаев. Вместо него был утвержден новый директор - Улан Астаркулов.

Коллектив ОАО негативно воспринял эту новость, сотрудники за два дня предупредили о намерении выйти на митинг.