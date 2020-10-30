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В Бишкеке наркологи вышли на митинг. Просят не ликвидировать Службу

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке у здания Министерство здравоохранения проходит митинг сотрудников наркологической службы. Медики выступили против ликвидации ведомства. Об этом сообщил глава ассоциации "Партнерская сеть" Айбар Султангазиев.

Минздрав намерен ликвидировать наркологическую службу, а здания передать центру дерматовенерологии! - написал Султангазиев.

В Министерстве здравоохранения VB.KG сообщили, что не собирались ликвидировать наркологическую службу, а медики, пришедшие к Минздраву стали жертвами недостоверной информации и слухов.

- Замминистра Мадамин Каратаев уже встретился с сотрудниками и разъяснил им ситуацию. Дело в том, что в Минздраве, действительно, рассматривался вопрос о том, чтобы в здание Наркологии временно перевести кожвендиспансер, но о ликвидации службы речи никогда не было, - рассказала начальник Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Чинара Джунушева.

Она отметила, что сейчас Министерство здравоохранения ищет новое здание для центра дермотовенерологии. Дело в том, что нынешнее здание расположено на территории инфекционной больницы, которая сейчас является красной зоной в связи со вспышкой COVID.

- По правилам, в ближайшем радиусе от красной зоны не должны быть пациенты с другими заболеваниями. Мы рассматривали предложение уплотнить наркологическую службу и в это же здание перевести кожвен диспансер. Однако, осмотрев здание, поняли, что они физически не поместятся. Сейчас ищем другое здание, - рассказала Чинара Джунушева.


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URL: https://www.vb.kg/393663
Теги:
Минздрав, митинг, Бишкек, Кыргызстан
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