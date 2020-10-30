Правозащитники ответили на обвинения ГСИН в раскачке ситуации в колониях

В условиях смены власти в Кыргызстане, ГСИН должен стать социальным институтом, дружественным и открытым для взаимодействия с союзниками, представляющими государственные органы по защите прав человека и с правозащитными организациями. Такой ответ на обвинения в своей адрес от ГСИН опубликовала правозащитная организация "Бир Дуйно".

Они напомнили, что в своем заявлении ГСИН обвинил ведущие национальные правозащитные институты и органы, как Институт Омбудсмена КР, НЦПП КР и правозащитное Движение "Бир Дуйно Кыргызстан" в предоставлении недостоверной информации о ситуации в исправительных учреждениях, и в искусственном создании условий для дестабилизации обстановки.

- ПД "Бир Дуйно Кыргызстан", являясь одной из правозащитных организаций в Кыргызстане, осуществляющих мониторинги закрытых учреждений с 2005г., в ответ на заявление ГСИН сообщает, что все сведения, представленные в предварительном отчете, основывались исключительно на результатах опросов проведенных в учреждениях, включая информацию о распространении заболевания в учреждении. В своем недавнем выступлении и. о. президента и премьер-министр страны Садыр Жапаров также заявил, что переболел коронавирусом, находясь в тюрьме. Согласно международным обязательствам Кыргызстана, государство несет основную ответственность и обязанность защищать, поощрять и осуществлять все права человека и основные свободы, ГСИН являясь государственным органом, ответственен за соблюдение права на жизнь в закрытых учреждениях, должен принимать информацию и рекомендации не качестве критики, а основы для улучшения ситуации и решения проблем системы, - отмечается в заявлении организации.

Представители "Бир Дуйно" подчеркивают, что ГСИН должен быть одним из ведущих органов, в выполнении следующих рекомендаций представленных ООН и PRI по защите прав осужденных в период пандемии коронавируса.

- А именно: обеспечить эквивалентность заботы о людях в тюрьме в соответствии с Правилами Н.Манделы; государство должно гарантировать доступ в тюрьмы органам мониторинга (внешним инспекциям) для предотвращения риска фактов нарушения прав человека в закрытых учреждениях. Государство должно разработать чрезвычайный План, предусматривающий экстренное освобождение осужденных в соответствии с принципами Н.Манделы и профилактики предупреждения распространения CV-19 в закрытых учреждениях. Любые ограничения на контакт с внешним миром должны быть пропорциональными, в том числе ограниченными по времени и недискриминационными, - пояснили в организации.