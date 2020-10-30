Погода
$ 81.64 - 81.91
€ 94.65 - 96.05

Правозащитники ответили на обвинения ГСИН в раскачке ситуации в колониях

142  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В условиях смены власти в Кыргызстане, ГСИН должен стать социальным институтом, дружественным и открытым для взаимодействия с союзниками, представляющими государственные органы по защите прав человека и с правозащитными организациями. Такой ответ на обвинения в своей адрес от ГСИН опубликовала правозащитная организация "Бир Дуйно".

Они напомнили, что в своем заявлении ГСИН обвинил ведущие национальные правозащитные институты и органы, как Институт Омбудсмена КР, НЦПП КР и правозащитное Движение "Бир Дуйно Кыргызстан" в предоставлении недостоверной информации о ситуации в исправительных учреждениях, и в искусственном создании условий для дестабилизации обстановки.

- ПД "Бир Дуйно Кыргызстан", являясь одной из правозащитных организаций в Кыргызстане, осуществляющих мониторинги закрытых учреждений с 2005г., в ответ на заявление ГСИН сообщает, что все сведения, представленные в предварительном отчете, основывались исключительно на результатах опросов проведенных в учреждениях, включая информацию о распространении заболевания в учреждении. В своем недавнем выступлении и. о. президента и премьер-министр страны Садыр Жапаров также заявил, что переболел коронавирусом, находясь в тюрьме. Согласно международным обязательствам Кыргызстана, государство несет основную ответственность и обязанность защищать, поощрять и осуществлять все права человека и основные свободы, ГСИН являясь государственным органом, ответственен за соблюдение права на жизнь в закрытых учреждениях, должен принимать информацию и рекомендации не качестве критики, а основы для улучшения ситуации и решения проблем системы, - отмечается в заявлении организации.

Представители "Бир Дуйно" подчеркивают, что ГСИН должен быть одним из ведущих органов, в выполнении следующих рекомендаций представленных ООН и PRI по защите прав осужденных в период пандемии коронавируса.

- А именно: обеспечить эквивалентность заботы о людях в тюрьме в соответствии с Правилами Н.Манделы; государство должно гарантировать доступ в тюрьмы органам мониторинга (внешним инспекциям) для предотвращения риска фактов нарушения прав человека в закрытых учреждениях. Государство должно разработать чрезвычайный План, предусматривающий экстренное освобождение осужденных в соответствии с принципами Н.Манделы и профилактики предупреждения распространения CV-19 в закрытых учреждениях. Любые ограничения на контакт с внешним миром должны быть пропорциональными, в том числе ограниченными по времени и недискриминационными, - пояснили в организации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393665
Теги:
ГСИН, ООН, колонии, права человека, правозащитники, эпидемия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  