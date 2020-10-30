Калиева приняла участие в XV Совещании глав верховных судов стран ШОС

Сегодня, 30 октября 2020 года, в режиме видеоконференцсвязи прошло XV Совещание председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества под председательством казахской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

В мероприятии принимали участие председатель Верховного суда Кыргызской Республики Гульбара Калиева, председатель Верховного Суда Республики Казахстан Жакып Асанов, судья Верховного Суда Республики Индии Удай Умеш Лалит, председатель Верховного Народного Суда Китайской Народной Республики Чжоу Цян, судья Верховного Суда Исламской Республики Пакистан Муниб Ахтар, председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев, первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Таджикистан Шавкат Лутфуллозода, председатель Верховного Суда Республики Узбекистана Козимджан Камилов, председатель Верховного Суда Республики Беларусь Валентин Сукало и председатель Верховного суда Монголии Ганзориг Дамдин.

В качестве гостей присутствовали генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества Владимир Норов, представители организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, послы стран-членов и наблюдателей ШОС.

На данном мероприятии от кыргызской стороны также принимали участие ряд судей местных судов.

В ходе онлайн Совещания с докладами выступили: председатель Административного суда города Бишкек Чолпон Досмамбетова на тему: "О мерах по противодействию коррупции в судебной системе", судья Узгенского районного суда Ошской области Омурбек Сарыбаев на тему: "Автоматизация современного судопроизводства" и председатель Административного суда Ысык-Кульской области Мелис Тагаев на тему: "Правосудие в условиях пандемии и экономического кризиса".

Ключевыми темами Совещания, проходящего в конструктивной обстановке, стали влияние средств массовой информации и социальных сетей на отправление правосудия, в том числе скандализация правосудия как фактор давления на суд, предотвращение коррупционных рисков в судах, гуманизация уголовного законодательства, роль судов в продвижении конституционных ценностей, обеспечении правового и социально-экономического развития государства, а также в урегулировании правоотношений в период пандемии COVID-19.

Отмечаем, что в будущем году Совещание председателей верховных судов государств-членов ШОС пройдет под председательством Кыргызской Республики.