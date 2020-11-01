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Страны ЦА рискуют превратиться в турецкий лагерь для игиловцев?

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- Виктория Гунгер
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Чем могут обернуться турецко-игиловские отношения для стран-союзников Центральной Азии? таким вопрос задались авторы "Дикой Азии".

С ИГИЛ борются США, Европа, Россия, а толку никакого.

- Потому, что у ИГИЛ есть Турция, которая даст убежище, денег подкинет и работу сыщет. Именно Турция являлась основным покупателем игиловской нефти и поставщиком добровольцев в зону боевых действий в Сирию и Ирак. И если нефтяной канал перекрыли, то последним Турция промышляет и сейчас, например, переброска 4 тысяч игиловцев в Карабах. Вряд ли Азербайджан в восторге от идеи приютить на своей территории пару сотен, а то и тысяч игиловцев. Но деваться некуда, с Турцией договоров наподписывал и в союзы всевозможные вступил. Теперь получайте дивиденды. Остальным союзникам это надо взять на заметку, - отмечается в статье.

Надежда на безоговорочное лидерство теплится у Эрдогана над всем "тюркским миром". Отсюда и рвение заключить союз под своим предводительством с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Азербайджаном.

- Все они, за исключением Туркменистана, помимо Тюркского совета, объединены узами Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Турецким агентством по сотрудничеству и развитию (ТИКА), Парламентской ассамблей тюркоязычных стран, Советом старейшин, Всемирной ассамблеей тюркских народов и т.д. Получается, все они рискуют превратиться в турецкий хоспис или перевалочный лагерь для игиловцев. Вот начнут к примеру, Кыргызстан и Таджикистан спорить из-за приграничных районов, Турция тут как тут, с целой оравой джихадистов прибежит, - резюмируется в статье.


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URL: https://www.vb.kg/393705
Теги:
военная служба, Турция, Центральная Азия, ИГИЛ, Кыргызстан
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